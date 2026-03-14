Πάτρα: Αφιέρωμα στον Νομπελίστα Οδυσσέα Ελύτη στο Πολύεδρο

30 χρόνια από τον θάνατο του Οδυσσέα Ελύτη, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Περιοχής Πατρών και το Πολύεδρο, έχουν προγραμματίσει ένα μικρό αφιέρωμα στον Νομπελίστα ποιητή, την Τετάρτη 18 Μαρτίου, 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο.

Θα μιλήσει η Ρούλα Αλεξανδροπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Αχαΐας.

Όποιοι θέλουν από το κοινό θα διαβάσουν ένα μικρό αγαπημένο τους ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη.