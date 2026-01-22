Από 19/2/2026 στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "Pillion" με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

Η τολμηρή ταινία "Pillion" Ιρλανδικής παραγωγής σε σε σενάριο και σκηνοθεσία του Harry Lighton που κατέκτησε το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Καννών, βγαίνει από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή από το Cinobo.

To "Pillion" κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου καθώς & το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού (Χάρι Μέλινγκ) στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο φιλμ για το οποίο διαβάσαμε & επαινετικά σχόλια στο περιοδικό Empire που είχε & μεγάλο αφιέρωμα, χαρακτηρίζεται ως η πιο αναπάντεχα τρυφερή ταινία της χρονιάς. Το "Pillion" περιλαμβάνει έναν αδιανόητα σέξι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, που είναι γιος του Στέλαν Σκάρεσγκαρντ, ερωτικές σκηνές που δεν έχετε ξαναδεί στο σινεμά, BDSM και μηχανές μεγάλου κυβισμού. Ένα ερωτικό γράμμα προς τους ανθρώπους που νιώθουν πιο άνετα να βρίσκονται στη θέση του συνοδηγού, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Σύνοψη:

Ένας συνεσταλμένος άντρας, ο Κόλιν γνωρίζει τυχαία έναν πολύ γοητευτικό μοτοσικλετιστή, τον Ρέι ξεκινώντας μαζί του, ως υποτακτικός, μια BDSM σχέση που θα αλλάξει τη ζωή και των δύο.

Διάρκεια: 107 λεπτά.

Στην ταινία παίζουν και οι Τζέικ Σιρς, Άντονι Γουέλς.

Ο 36χρονος Λονδρέζος ηθοποιός Χάρι Μέλινγκ είναι γνωστός για τον ρόλο του Ντάντλεϊ Ντάρσλι στις ταινίες του Χάρι Πότερ και του Χάρι Μπέλτικ στη σειρά "The Queen's Gambit".

Η ταινία που είχε προβληθεί και στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Λονδίνου ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ