Πάτρα: Ο D3lta για μία live μουσική εμφάνιση την Τετάρτη 11/3

Ο D3lta, ένας ταλαντούχος, νέος καλλιτέχνης που γνώρισε το Ελληνικό κοινό μέσα από το Sing for Greece, τη φετινή διαδικασία επιλογής τραγουδιού για τη Γιουροβίζιον, όπου με το κομμάτι "Mad about it" κατάφερε να έρθει 6ος με 21 βαθμούς, στο πλαίσιο της μίνι τουρ που πραγματοποιεί, θα εμφανιστεί live στην Πάτρα την Τετάρτη 11/3/2026 μετά τις 21:00 στο Frida Bar n’ Stage στην Γεροκωστοπούλου 59.

Ο D3lta ή Ρομπέρτο Κούστας όπως είναι το πραγματικό του όνομα, υπόσχεται ένα alt-rock live με δυναμική σκηνική ενέργεια και διεθνές songwriting, από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα. Ο D3lta είναι ένας ελληνοβρετανός alternative rock τραγουδοποιός που μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε Αθήνα και Λονδίνο, ο οποίος εξελίσσει σταθερά και εδραιώνει μια προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα με διεθνείς επιρροές και έντονη συναυλιακή παρουσία.

Ξεκίνησε να εμφανίζεται ζωντανά από νεαρή ηλικία και μέχρι τα 22 του είχε ήδη παίξει σε μεγάλους χώρους και ανοίξει συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών στην Ελλάδα, ενώ στο Λονδίνο πέρασε χρόνια παίζοντας σε clubs και μικρές σκηνές, χτίζοντας κοινό βήμα-βήμα. Το 2021 υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο και κυκλοφορίες όπως τα Hey You, Strange και Hello τον σύστησαν σε ένα ευρύτερο κοινό.

Τα τελευταία χρόνια, η πορεία του επεκτάθηκε έντονα εκτός Ελλάδας. Έχει πραγματοποιήσει sold-out περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο με τους Scouting for Girls, συμμετείχε σε ευρωπαϊκή περιοδεία με τον JC Stewart και εμφανίστηκε ως support σε συναυλίες της Lucy Spraggan, παίζοντας μπροστά σε νέο, πολυπληθές κοινό σε πολλές χώρες. Παράλληλα, η δουλειά του έχει βρει στήριξη από το BBC Radio 2, ενώ εμφανίστηκε και στο SXSW 2024.

Όπως προαναφέραμε, πήρε μέρος στη διαδικασία του ελληνικού εθνικού τελικού για την Eurovision 2026, με το τραγούδι "Mad About It", το οποίο άρεσε πολύ.

Τον φετινό Μάρτιο ο D3lta επιστρέφει στην Ελλάδα για μια σειρά live εμφανίσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια από όλη τη δισκογραφία του, καθώς και ακυκλοφόρητο υλικό από το νέο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο και παρουσιάζεται για πρώτη φορά ζωντανά επί σκηνής.

Ο ίδιος υπόσχεται μια εκρηκτική, δυναμική και ειλικρινή live εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Να προσθέσουμε, όπως διαβάσαμε, πως ο D3lta είναι γιος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα. Εκτός του live της Πάτρας, θα εμφανιστεί στο Studio 203 στα Ιωάννινα την Πέμπτη 12/3 και ακολούθως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα μιας και το live της Αθήνας στη Death Disco στο Μοναστηράκι, την Παρασκευή 13/3 έγινε sold out, προστέθηκε μία ακόμη συναυλία για την Κυριακή 15/3 στις 21.00 στον ίδιο χώρο.

*Tο εισιτήριο για να μας εκπροσωπήσει στη Γιουροβίζιον στη Βοέννη της Αυστρίας τον Μάιο πήρε ως γνωστόν ο Ακύλας με το "Ferto".