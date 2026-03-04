Πάτρα: Από την jazz «μέχρι» την κλασσική μουσική - Συνεχίζεται η ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο»

Έργα K. Jarrett, F. Say και C. Bolling, θα πλημμυρίσουν στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026, την αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης».

Στη διάρκεια της συναυλίας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο», ο Αναστάσιος Πάππας στο Πιάνο, ο Β. Καραπετιάν στο Κοντραμπάσο και ο Π. Θωίδης στα Ντραμς, θα ερμηνεύσουν έργα των τριών δημιουργών τα οποία εκτείνονται από την παραδοσιακή τζαζ και την τζαζ φιούζιον έως την κλασσική μουσική.

Μια Δευτέρα με έργα R. Strauss, N. Rota και J. Williams

Το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου, οι φίλοι της μουσικής απόλαυσαν, στο πλαίσιο της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο», μια μοναδική συναυλία με τον Γιάννη Μαυρίδη στο βιολί και τη Ν. Μεταξά στο πιάνο να ερμηνεύουν R. Strauss, N. Rota και J. Williams.

Στη συναυλία ακούστηκαν έργα για σονάτα, βιολί και πιάνο σε Μι ύφεση μείζονα, Ορ.18 (Richard Strauss), σονάτα για βιολί και πιάνο 1937 (Nino Rota), η σουίτα του John Williams Pieces from “Schindler’s List” (για βιολί και πιάνο) και το Improvviso in re minore (Αυτοσχεδιασμός σε Ρε ελάσσονα) του Νino Rota.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της ενότητας διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 16.3.26

INSIDE OUT PROJECT: ΑΜΑΝΕ

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Η. ΜΑΝΤΙΚΟΣ, Γ. ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Δευτέρα 23.3.26

BOTTESINI

Β. ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ (κοντραμπάσο), Ν. ΜΕΤΑΞΑ (πιάνο).