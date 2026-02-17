Μπέσσυ Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλλι στο Παλλάς

Οι αγαπητοί ερμηνευτές Μπέσσυ Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλλι πρόκειται να παρουσιάσουν την μουσική παράσταση «Μένουμε πάντα παιδιά», το απόλυτο αποκριάτικο πάρτι με ποπ επιτυχίες σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισσόβα την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00 στο Θέατρο Παλλάς της οδού Βουκουρεστίου στην Αθήνα.

Τον Φεβρουάριο, στην καρδιά των Αποκριών, το Θέατρο Παλλάς μετατρέπεται σε φωτεινή ντισκομπάλα, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Η Μπέσσυ Αργυράκη, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και ο Λάκης Τζορντανέλλι ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πάρτι αφιερωμένο στη χρυσή εποχή της ποπ– τότε που ο κόσμος χόρευε, ερωτευόταν και ξεφάντωνε στα κλαμπ μέχρι το πρωί.

Με επιτυχίες που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, ρυθμούς που δεν σε αφήνουν ασυγκίνητο στη θέση σου και μια μπάντα αποφασισμένη να «ανάψει» την πλατεία, η Μπέσσυ, ο Γιώργος ο Λάκης είναι οι οικοδεσπότες μιας βραδιάς γεμάτης glitter, λάμψη, ποπ ακούσματα και ανέμελη χαρά, με την σκηνοθετική πινελιά του Δημήτρη Μαλισσόβα.

Ακολουθήστε τους σε ένα συναρπαστικό ταξίδι πίσω στα ’60s, '70s και '80s. Ελάτε να χορέψτε με την καρδιά σας και να διασκεδάσετε με την ψυχή σας, υπακούοντας στο ρυθμό, πάνω στις ψηλοτάκουνες πλατφόρμες σας. Επί σκηνής μαζί με τους τρεις αγαπημένους μας ερμηνευτές, ο Δημήτρης Κίκλης και η Rouge Noir Orchestra, φέρνουν το δικό τους αεράκι από την αμερικάνικη και την ευρωπαϊκή ποπ.

Dress code, προαιρετικό: Αφήστε τη φαντασία σας να διαλέξει για εσάς. Βγάλτε από τη ντουλάπα παγιέτες, παντελόνια καμπάνα, ροζ γυαλιά ή και, γιατί όχι, τολμήστε ένα total αποκριάτικο makeover: αaπό αυθεντικό pop star look μέχρι αγαπημένους κινηματογραφικούς ήρωες ή ένα μικρό, διακριτικό αξεσουάρ, κάθε μεταμφίεση είναι ευπρόσδεκτη. Σημασία έχει να μπείτε στο κλίμα πριν καν βρεθείτε μέσα στο Παλλάς.

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 η Μπέσσυ Αργυράκη, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και ο Λάκης Τζορντανέλλι δίνουν το σύνθημα για να ξεκινήσει ο χορός: «Μένουμε πάντα παιδιά»!

Ελάτε να ζήσουμε όλοι μαζί μια ανέμελη εποχή και να μοιραστούμε αυτό που όλοι χρειαζόμαστε σήμερα: λίγη ξεγνοιασιά, πολύ χορό και την αίσθηση ότι, έστω για ένα βράδυ, όλα γυρίζουν γύρω από τη μουσική.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

VIP: 65€ *

ΖΩΝΗ Α: 55€ *

ΖΩΝΗ Β: 45€ *

ΖΩΝΗ Γ: 35€ *

ΖΩΝΗ Δ: 30€ *

ΖΩΝΗ Ε: 25€ *

ΖΩΝΗ ΣΤ: 20€*.

* Τα μειωμένα εισιτήρια εκδίδονται σε περιορισμένο αριθμό με έκπτωση 5€ σε όλες τις Ζώνες και αφορούν φοιτητές, παιδιά, ανέργους και άτομα άνω των 65,

ΑμεΑ 15€.

Κρατήσεις στο 2107234567 και στο Θέατρο Παλλάς.

Προπώληση στο ticketservices.gr

*Να προσθέσουμε πως η ιδιαίτερα αγαπητή Μπέσσυ Αργυράκη αγαπά πολύ την Πάτρα και πάντα τα τραγούδια της όπως και του Λάκη Τζορντανέλλι έχουν την τιμητική τους στο Πατρινό Καρναβάλι.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ