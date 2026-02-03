«Δευτέρες στο Ωδείο»: Desenclos, Eshpai και Gillespie σε μια ξεχωριστή βραδιά στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών

Έργα των Desenclos, Eshpai, Gillespie, σε ερμηνεία Β. Καρπετιάν (κόντραμπάσο) και Α. Ζαφειρόπουλου (πιάνο), «πλημμύρησαν» το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου την αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, για την ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο».

Το κοινό απόλαυσε την εκφραστική και ατμοσφαιρική μουσική του Alfed Desenclos, το μεγαλείο της μουσικής του αποκαλούμενου «καλλιτέχνη του λαού» Andrei Eshpai και του κορυφαίου Αμερικανού τρομπετίστα και συνθέτη Dizzy Gillespie, σε διασκευή Γιώργου Μεταξά.

Συνέχεια τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου με Beethoven, Saint- Saens, Franck, Bartok

Η ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο» συνεχίζεται στις 8.00 το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου με την συναυλία των Β. Ιβάνοφ (βιολί) και Νίνας Μεταξά (πιάνο), οι οποίοι θα ερμηνεύσουν έργα Beethoven, Saint-Saens, Franck και Bartok.

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16/2 PIAZZOLA, SCHNITKΕ, DVORAK, MORRICONE Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ βιολί, Α. ΣΕΛΑΛΜΑΤΖΙΔΗ βιολί Ν. ΚΟΜΙΣΣΑΡΟΒ τσέλο, Ν. ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ κοντραμπάσο

2/3 STRAUSS, ROTA, WILLIAMS, Γ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ βιολί, Ν. ΜΕΤΑΞΑ πιάνο

9/3 Κ. JARPETT, F.SAY, C .BOLLING Α. ΠΑΠΠΑΣ πιάνο, Β. ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ κοντραμπάσο, Π.ΘΟΙΔΗΣ ντραμς

16/3 INSIDE OUT PROJECT: ΑΜΑΝΕ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Η ΜΑΝΤΙΚΟΣ, Γ ΜΕΣΣΑΛΑΣ

23/3 BΟTTESINI Β. ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ κοντραμπάσο, Ν. ΜΕΤΑΞΑ πιάνο

20/4 Talking in jazz Γ. ΤΣΩΛΗΣ πιάνο, Χ. ΠΕΓΙΑΖΗΣ κοντραμπάσο

27/4 ΤΡΟΠΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

4/5 Το παιχνίδι των πέντε κύκλων Σ. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ κλαρινέτο, Θ. ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΗΣ κιθάρα, Γ. ΝΟΤΑΡΑΣ τύμπανα.

*Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες κλασσικής μουσικής και συναυλίες avant garde, jazz και παραδοσιακού ύφους .

Όλες οι συναυλίες θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών (Αράτου 10), με δωρεάν είσοδο και ώρα έναρξης στις 8.00 το βράδυ.

Οι συναυλίες πέρα από την καλλιτεχνική αξία, έχουν ως σκοπό και την μύηση των ακροατών σε πιο ειδικά μουσικά και ακουστικά ιδιώματα.