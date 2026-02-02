Επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαβρύτων

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας προγραμματίζει επετειακή εκδήλωση για να τιμήσει τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β 17 - 19, Αίθουσα Άρης Γαρουφαλής) την ερχόμενη Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. και θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας, προβολή video και το αμιγώς μουσικό πρόγραμμα, που θα παρουσιάσει ο Αρχιμουσικός Γιώργος Μπαμπαράκος με τους μουσικούς της Φιλαρμονικής.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων, «η πιο παλιά παρέα της πόλης μας», αποτελεί ένα ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και εκπαίδευσης για τον τόπο μας, συνδεόμενη άρρηκτα με την ιστορία μας. Γενιές Καλαβρυτινών τη στελέχωσαν και μυήθηκαν δι’ αυτής στο μαγικό κόσμο της μουσικής. Συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση αξιών όπως η συνεργασία, η πειθαρχία, ο σεβασμός και η κοινωνική συνοχή, προσφέροντας ταυτόχρονα ίσες ευκαιρίες μάθησης και δημιουργικής έκφρασης.

Η συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής της Φιλαρμονικής μας είναι κάτι περισσότερο από μια επέτειος· είναι η ζωντανή απόδειξη ότι γενιές παιδιών μεγάλωσαν με τη μουσική ως κοινή γλώσσα, ότι αξίες και όνειρα μεταδόθηκαν από χέρι σε χέρι και ότι ο πολιτισμός συνεχίζει να ενώνει την κοινότητά μας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ΑΡΗΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ, στον πρώτο όροφο του Ωδείου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6977695411, 6934343494, 6937031625.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Το Ωδείο Αθηνών βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στο τρίγωνο μεταξύ της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου και οδού Ρηγίλλης, πίσω από το Προεδρικό Μέγαρο και τον Εθνικό Κήπο, δίπλα στο Λύκειο του Αριστοτέλη, το πάρκο Ριζάρη και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και κοντά στο Καλλιμάρμαρο.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Η είσοδος στους χώρους του Ωδείου Αθηνών γίνεται μόνο από την κεντρική είσοδο επί της οδού Ρηγίλλης ή από τις σκάλες στη γωνία της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου & οδού Ρηγίλλης.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

· Με τα πόδια, μόλις 15 λεπτά από την Πλατεία Συντάγματος και 8 λεπτά από την πλατεία Κολωνακίου ή το Ζάππειο Μέγαρο.

· Ο πλησιέστερος σταθμός Mετρό είναι η στάση “Ευαγγελισμός” (Γραμμή 3, Αγία Μαρίνα-Δουκίσσης Πλακεντίας/Αεροδρόμιο) – Γραμμή Μ3

· Διερχόμενες γραμμές λεωφορείων από τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου: στάση “Εθνικό Ίδρυμα Έρευνών”: 550 (Π. Φάληρο-Κηφισιά) και 10 (Τζιτζιφιές-Χαλάνδρι)

· Στάσεις λεωφορείων επί της Βασιλίσσης Σοφίας: Ρηγίλλης και Βυζαντιν ό Μουσείο-Ρηγίλλης (040, 224, 608, Α2, Χ95).

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Το Ωδείο Αθηνών δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης για το κοινό. Υπάρχουν όμως διαθέσιμα πάρκινγκ αυτοκινήτων πολύ κοντά και ανοιχτά όλο το 24ωρο: Αφοι Κορακιανίτη (Βασ. Γεωργίου B’ 20, Παγκράτι), θέση στο ParkAround, Polis Park Ριζάρη (Ριζάρη 5 & Βασ. Κωνσταντίνου 45), Parking Αμύντα 10 (οδός Αμύντα 10, Παγκράτι).