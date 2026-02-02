Παρουσιάζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης το βιβλίο του Παναγιώτη Γεωργουδή

Μια σοβαρή και εμπεριστατωμένη μελέτη με αναδρομή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία και μια πτυχή της που δυστυχώς αποτέλεσε χαίνουσα πληγή και δίχασε, παρουσιάζει στο νέο του βιβλίο με τίτλο «ΕΑΜ: Η σύζευξη Άμεσης Δημοκρατίας – Αντιπροσωπευτικής» ο εξαιρετικός δημοσιογράφος, ιστοριοδίφης Παναγιώτης Ιακώβου Γεωργουδής.

Το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση με πλούσιο και υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό, αποτελεί ασφαλώς βήμα για μελέτη και προβληματισμό και αναμένεται οπωσδήποτε να προκαλέσει το ενδιαφέρον ιστορικών μελετητών και ανθρώπων της διανόησης.

Το βιβλίο προλογίζει ο Χρήστος Χατζηιωσήφ, ομότιμος καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στα περιεχόμενα του βιβλίου περιέχονται κεφάλαια για το ΕΑΜ ως κίνημα συλλογικού διανοούμενου, την πολιτική ελευθερία δημοκρατία. Ανάλυση για τον Γκράμσι, την καθολική ελευθερία και το ΕΑΜ.

Το Β΄μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει την ενότητα ΕΑΜ-Έθνος-Μαρξισμός, με αναφορά στον Άρη Βελουχιώτη, το Έθνος και την πολιτιστική παράδοση, καθώς τον Πλάτωνα και Αριστοτέλη για το Έθνος.

Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 στις 6.30 μ.μ. στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Χρήστος Χατζηιωσήφ Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας Νεώτερων Χρόνων του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Μανόλης Δαφέρμος Καθηγητής Επιστημολογίας της Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο ίδιος ο Παναγιώτης Γεωργουδής δημοσιογράφος, ποιητής, συγγραφέας.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχει αναλάβει το Συμπόσιο Πολιτισμού.

Την σχετική ανακοίνωση απέστειλε η ΕΣΗΕΠΗΝ.