«Και ο μήνας έχει…ΟΚΤΩ»: Μουσικοχορευτική παράσταση της Πολυφωνικής στο «Royal Theater»

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη μουσικοχορευτική παράσταση, που ετοιμάζει η « Πολυφωνική », με θέμα «Και ο μήνας έχει…ΟΚΤΩ» (παράφραση του γνωστού τραγουδιού).

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στις 8 το βράδυ, στο αποκριάτικα διακοσμημένο θέατρο του πολυχώρου «ROYAL», με τη συνδιοργάνωση της ΚΕΔΗΠ- Καρναβάλι Πάτρας, θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο αποκριάτικο ξεφάντωμα του Οργανισμού και των φίλων του, με κεντρικό άξονα τα αξέχαστα «αρχοντορεμπέτικα» τραγούδια.

Αναφορά σε μια μουσική, που γεννήθηκε και εμφανίστηκε στην Ελλάδα πριν την δεκαετία του 1950. Τα αρχοντορεμπέτικα, που ήταν επηρεασμένα από το ρεμπέτικο τραγούδι, συνδύαζαν γενικά λαϊκότροπους -συχνά χιουμοριστικούς- στίχους και μουσική με δυτικότροπες (ευρωπαϊκές) ενορχηστρωτικές επιρροές.

Η σειρά των τραγουδιών αυτών στο σύνολο της, γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία (με πρώτο: «Το τραμ το τελευταίο» σε στίχους των Αλέκου Σακελλάριου, Χρήστου Γιαννακόπουλου, Κώστα Γιαννίδη και μουσική του αλησμόνητου Μιχάλη Σουγιούλ) ενώ αρκετά άφησαν εποχή παραμένοντας γνωστά για δεκαετίες, μέχρι και σήμερα.

Τα τραγούδια αυτά της 10ετίας 1950-60, που θα καλύψουν το Α΄ δίωρο μέρος της παράστασης, θα ερμηνεύσουν τραγουδιστές της Σχολής Σύγχρονου Τραγουδιού του Ωδείου της «Πολυφωνικής», τάξης Χρύσας Πανταζοπούλου, η διευρυμένη 10μελής Ορχήστρα Μουσικής Έκφρασης «Muzicanto» του Οργανισμού μας, με τη διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις του Γιώργου Παπαγεωργίου, αλλά και το ανδρικό τμήμα της Μικτής Χορωδίας μας, με τη διδασκαλία του Καλλιτεχνικού Διευθυντού του Οργανισμού, Μο Σταύρου Σολωμού, σύνολο 40 ερμηνευτές επί σκηνής (Γενική επιμέλεια- Συντονισμός: Μο Σταύρος Σολωμός- Έφη Καββαδία).

Στο Β΄ επίσης δίωρο μέρος, το ROYAL θα μεταμορφωθεί σε disco, όπου ερμηνευτές μας θα δώσουν το στίγμα της αποκριάτικης διασκέδασης, με μουσική από το διεθνές και εγχώριο ρεπερτόριο, αλλά και το έναυσμα για έναν ασταμάτητο χορό. Φυσικά, δε θα λείψουν και οι εκπλήξεις, που ετοιμάζουμε για το σύνολο της βραδιάς.

Η είσοδος θα πραγματοποιηθεί με προσκλήσεις, οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει και διατίθενται από τη Γραμματεία του Οργανισμού. Θα υπάρχουν τραπέζια των 10 και των 4 ατόμων στην πλατεία, αλλά και των 6 και των 3 ατόμων στον εξώστη του θεάτρου.

Πληροφορίες: Γραφεία Οργανισμού, Κορίνθου 280- Γούναρη, τηλ. 2610222248 & 2610279679, καθημερινά 10-1 πρωί και 6-9 απόγευμα. www.polyphonikipatras.gr