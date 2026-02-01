Ολοκληρώθηκε το 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας «Μώμος ο Πατρεύς»- Τα βραβεία- ΦΩΤΟ

Με ιδανικό τρόπο ολοκληρώθηκε το 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς» το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην κατάμεστη από κόσμο μεγάλη αίθουσα του κινηματοθεάτρου Πάνθεον σφραγίζοντας ένα διήμερο σατιρικών δρωμένων όπου η καρδιά του ερασιτεχνικού θεάτρου χτύπησε ηχηρά.

Οι ομάδες από την Ελλάδα που ήρθαν στην Πάτρα, την πρωτεύουσα του Καρναβαλιού και συμμετείχαν στον φετινό 18ο Ζωντανό Μώμο έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στη σπονδυλωτή παράσταση και μέσα από τα δρώμενα που παρουσίασαν συντονίστηκαν με τον παλμό της σάτιρας, του αυθορμητισμού, της αστείρευτης ερασιτεχνικής φλόγας και δημιουργίας, στοιχείων που ευδοκιμούν και στο Καρναβάλι μας.

Μετά την ψηφοφορία που έγινε αμέσως μετά το τέλος της σπονδυλωτής παράστασης (κάθε θεατής ψήφιζε σε έντυπο ψηφοδέλτιο 1-2 ομάδες της αρεσκείας του), ανακοινώθηκαν και απονεμήθηκαν τα Βραβεία Κοινού.

1ο βραβείο Κοινού

ΦΙΛΙΑΤΕΣ/ Θεατρική Ομάδα Φιλιατών (2010) «Η χώρα των αθώων» του Δημήτρη Σκεύη/ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2ο βραβείο Κοινού

ΚΕΡΚΥΡΑ/ Ιόνια Σκηνή (2023) «ΜΠΑΛ ΝΤ’ ΑΝΦΑΝ» του Κώστα Σαλιών/ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

3ο βραβείο Κοινού

ΚΕΡΑΤΕΑ/ Πειραματική Σκηνή Θεάτρου «Θέσπις» (1996) Από το έργο «Μπλακ χιούμορ» του Λάκη Μιχαηλίδη, το δρώμενο «Αντί στεφάνου»

Οι δύο πατρινές ομάδες Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. Πάτρας-Αχαΐας και «Επίκεντρο Πολιτισμού» δεν συμμετείχαν στη ψηφοφορία για το βραβείο λόγω εντοπιότητας.

Τις απονομές και σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Κωνσταντίνος Δραγώτης, η δημοτική σύμβουλος και τακτικό μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων Αθηνά Καλλιμάνη – Γεωργιτσοπούλου και η πρώην Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ Ήρα Κουρή, ενώ παρών ήταν το μέλος του Δ.Σ. της επιχείρησης Δημήτρης Δημησιάνος.

Τα Βραβεία της Κριτικής Επιτροπής

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (μοιράζεται)

-Στον Δημήτρη Πολίτη από την ομάδα «Επίκεντρο Πολιτισμού» Πάτρας (2014) για το δρώμενο «Άπλυτα»

-Στον Κώστα Σαλιών από την «Ιόνια Σκηνή» (2023) για το δρώμενο «ΜΠΑΛ ΝΤ’ ΑΝΦΑΝ»

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Νάξου «Οι Χορονάξιοι»/Θεατρικη Ομαδα (2018)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ (δεν απονέμεται)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Στη Γεωργία Παρασκευά από τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Νάξου «Οι Χορονάξιοι»/Θεατρική Ομαδα (2018)

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (δεν απονέμεται)

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Νάκαρα» Μυτιλήνης (2023)

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ (μοιράζεται)

Στον Γρηγόρη Τόλη (Μανώλο) και στον Παναγιώτη Ντούλα (Μαρία Χεσούς) από την Θεατρική Ομάδα «Υφοποιοί», Πολιτιστικού Συλλόγου Κομποτίου «Νικόλαος Σκουφάς» (2015) για το δρώμενο «Αταίριαστο ραντεβού» από το έργο «Ένα παράξενο ζευγάρι» του Νηλ Σάιμον.

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ (μοιράζεται)

-Στην Μένια Γαργάλα (Μένια) από την Θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (2019) για το δρώμενο «Ιστορία της Μένιας Γαργάλα » που έγραψε η ίδια.

-Στην Ευτυχία Μπίλελη (Πέγκυ) από την ομάδα «Επίκεντρο Πολιτισμού» Πάτρας (2014) για το δρώμενο «Άπλυτα» του Δ. Πολίτη

Β΄ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ (μοιράζεται)

-Στον Θοδωρή Σίδερη (Βατλέν Κρετίν) από την Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. Πάτρας-Αχαϊας (2007) για το απόσπασμα «Γκούντρουν» του έργου «Το έξυπνο πουλί» του Ζ. Φεϋντώ

-Στον Γιώργο Κοκολάκη (Τόλης) από την Πειραματική Σκηνή Θεάτρου Θέσπης (1996)για το δρώμενο «Αντί στεφάνου» από το έργο «Μπλακ χιούμορ» του Λάκη Μιχαηλίδη

Β΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ (μοιράζεται)

-Στην ηθοποιό που υποδύθηκε την Μητρώ από τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Νάξου «Οι Χορονάξιοι»/Θεατρική Ομάδα (2018) στο επεισόδιο «Οι Φιλιάζουσαι ή Ιδιάζουσαι» από το έργο «Μιμίαμβοι» του Ηρώνδα

-Στην Γεωργία Κοσκινά του Νικολάου (Τασία) από την Ιόνια Σκηνή (2023) για το δρώμενο «ΜΠΑΛ ΝΤ’ ΑΝΦΑΝ» του Κώστα Σαλιών΄

ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ

Στον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Νάξου «Οι Χορονάξιοι»/Θεατρική Ομάδα (2018)

ΣΚΗΝΙΚΩΝ

Στον Χρήστο Παππά από την Θεατρική Ομάδα «Υφοποιοί», Πολιτιστικού Συλλόγου Κομποτίου «Νικόλαος Σκουφάς» (2015) για το δρώμενο «Αταίριαστο ραντεβού» από το έργο «Ένα παράξενο ζευγάρι» του Νηλ Σάιμον.

Έπαινοι Κριτικής Επιτροπής

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (μοιράζεται)

-Στην Μίρνα Αλεπουδέλλη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Νάκαρα» Μυτιλήνης (2023) για το δρώμενο «Ρωμιός Και Ε(Λ)λαδέτα».

-Στον Δημήτρη Σκεύη από την Θεατρική Ομάδα Φιλιατών (2010) για το δρώμενο «Η χώρα των αθώων»

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Στην Αφροδίτη Κατσαούνου από την Θεατρική Ομάδα «Υφοποιοί», Πολιτιστικού Συλλόγου Κομποτίου «Νικόλαος Σκουφάς» (2015) για το δρώμενο «Αταίριαστο ραντεβού» από το έργο «Ένα παράξενο ζευγάρι» του Νηλ Σάιμον.

Τις απονομές των βραβείων έκαναν τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής Ευανθία Στιβανάκη, ομότιμη καθηγήτρια θεατρολογίας Ε.Κ.Π.Α. και σκηνοθέτιδα, Συγκλητική Βλαχάκη, θεατρολόγος, εκπρόσωπος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και Διονύσης Βούλτσος, σκηνοθέτης και ηθοποιός. Η Ευανθία Στιβανάκη μάλιστα αναφέρθηκε και στον ρόλο της σάτιρας στο θέατρο και στα χαρακτηριστικά που πρέπει να τη διέπουν.

Ιντερμέδια και παρουσιαστές από το Ε.Σ.Π. «Ρεφενέ»

Τα ιντερμέδια του Ρεφενέ και το σκηνικό ήταν προσανατολισμένα σύμφωνα με τη κεντρική ιδέα του 18ου Μώμου (Τσίρκο). Τα μέλη του Ρεφενέ ήταν οι «Κλόουν» και τα 10λεπτα των ομάδων, τα νούμερα του Τσίρκου

Παρουσιαστές της βραδιάς ο Ταχυδακτυλουργός Νίκος Πραγιάννης και η βοηθός του Χριστίνα Καλυβιώτη που «έπεφταν» από γκάφα σε γκάφα προσφέροντας άφθονο γέλιο στο κοινό. Το «μαγικό καπέλο» δεν λειτούργησε κι όταν λειτουργούσε … έβγαζε λάθος αντικείμενα. Τα λουκέτα δεν άνοιγαν, τα «κόλπα» δεν έπιαναν και ο Ταχυδακτυλουργός κυνηγούσε μονίμως την αδέξια βοηθό του. Κάθε πέρασμά τους εισήγαγε κάποιο ιντερμέδιο του Ρεφενέ ή 10λεπτο ομάδας.

Τα Ιντερμέδια:

ΚΑΡΟΥΖΕΛ με κεντρική Μπαλαρίνα τον πρωθυπουργό (σκίτσο του Κ. Μητσοτάκη) και γύρω του να περιστρέφονται μονότονα διάφορα σκάνδαλα (Novartis, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, 13ωρο, Ευλογιά Προβάτων, Πλημμύρες, Πυρκαγιές).

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΣΚΟΙΝΙ Μισθωτός που προσπαθεί να περάσει πάνω από τις υψηλές τιμές βασικών αγαθών.

ΘΗΡΙΟΔΑΜΑΣΤΗΣ που μας παρουσίασε ένα ζευγάρι ερωτευμένες γάτες που τραγούδησαν την άρια του «Μιάου».

ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΑΤΣΩΝ Με χαλί το βαλς των χαμένων ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, ο Λουκάς και ο Σόλων του Κώστα Μουρσελά χορεύουν και αποφασίζουν ως γνήσιοι παλιάτσοι να μείνουν εκτός συστήματος (αυγού).

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΒΟΣ Ένας κλόουν σκοντάφτει σε μια μπίλια (φόβος) που συνέχεια μεγαλώνει, τον φυλακίζει… αλλά στο τέλος αποδεικνύεται μικρός.

Ο ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ Θεατροποίηση του ομώνυμου τραγουδιού με τη γυναίκα του, να κυνηγά τον παλαιστή με την παντόφλα.

Η ΚΑΝΑΡΙΝΑ που ψάχνει για το ταίρι της.

Στο ξεκίνημα της παράστασης και ενώ ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα συστηνόταν στο κοινό λέγοντας ονοματεπώνυμο-επάγγελμα και ομάδα ... εμφανίστηκε και ο Τράμπ (Πέπη Γαλανοπούλου/μέλος του Ρεφενέ) με τους μπράβους του και ανακοίνωσε πως θα πάρει την Παλιοβούνα, το Ψαροφάϊ και τον ίδιο τον Μώμο, αλλιώς θα βάλει φόρους 300% στη χοντρομπίγουλη, το τζατζίκι και το λουκούμι τριαντάφυλλο. Η απάντηση των εκπροσώπων των ομάδων δεν ήταν ... διόλου ευγενική.

Οι ομάδες που συμμετείχαν

Στη σπονδυλωτή παράσταση εμφανίστηκαν οι ομάδες:

1.ΜΥΤΙΛΗΝΗ/ Πολιτιστικός Σύλλογος «Νάκαρα» Μυτιλήνης (ιδρύθηκε το 2023)-πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα «Ρωμιός Και Ε(Λ)λαδέτα» της Μίρνας Αλεπουδέλλη/ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2.Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. Πάτρας-Αχαΐας (ιδρύθηκε το 2007) Από το έργο «Το έξυπνο πουλί» του Ζ. Φεϋντώ το απόσπασμα «Γκούντρουν» /ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

3.Θεατρική Ομάδα «Υφοποιοί», Πολιτιστικού Συλλόγου Κομποτίου «Νικόλαος Σκουφάς» (ιδρύθηκε το 2015) Από το έργο «Ένα παράξενο ζευγάρι» Νηλ Σάιμον, το δρώμενο «Αταίριαστο ραντεβού»/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

4.Ιόνια Σκηνή (ιδρύθηκε το 2023) «ΜΠΑΛ ΝΤ’ ΑΝΦΑΝ» του Κώστα Σαλιών/ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

5.Πειραματική Σκηνή Θεάτρου «Θέσπις» (ιδρύθηκε το 1996) Από το έργο «Μπλακ χιούμορ» του Λάκη Μιχαηλίδη, το δρώμενο «Αντί στεφάνου»/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

6.Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Νάξου «Οι Χορονάξιοι» /Θεατρική ομάδα (ιδρύθηκε το 2018) Από το έργο «Μιμίαμβοι» του Ηρώνδα το επεισόδιο (Οι Φιλιάζουσαι ή Ιδιάζουσαι)/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

7.Θεατρική ομάδα «Επίκεντρο πολιτισμού» (ιδρύθηκε το 2014) Από το έργο «Bus stop» του Δ. Πολίτη το επεισόδιο «Άπλυτα» /ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

8.Θεατρική Ομάδα Φιλιατών (ιδρύθηκε το 2010) «Η χώρα των αθώων» του Δημήτρη Σκεύη/ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΦΕΝΕ (με αλφαβητική σειρά)

Ρένα Αγγελακοπούλου, Ελένη Αγγελοπούλου, Μαρία Αλανιάδη, Χάρης Αναγνωστόπουλος, Μελίνα Αναστασοπούλου, Ουρανία Αναστασοπούλου, Ελένη Αντωνοπούλου, Πέπη Γαλανοπούλου, Γιάννης Γεωργακάκης, Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Χριστίνα Γεωργοπούλου, Γιάννης Γιαννούτσος, Κατερίνα Γκατζούνα, Χριστίνα Καλυβιώτη, Ανδρέας Καραπατάκης, Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, Κώστας Μουρτάς, Ναταλία Μπεσσαράμπη, Πηνελόπη Οικονόμου, Αντώνης Παπαγεωργίου, Νίκος Πραγιάννης, Ανδρέας Σκιαδαρέσης, Θεόδωρος Στεφανίδης, Ελένη Τασσοπούλου, Εβελίνα Τσακνάκη, Ελένη Φελούρη.

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου ακολούθησε ξενάγηση των ομάδων στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων, στην Achaia Clauss και στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου.

Το φεστιβάλ που είναι ενταγμένο στις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, ήταν παραγωγή της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας και οργανώνεται από το Ε.Σ.Π. Ρεφενέ. Έγινε ακόμη με τη στήριξη του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και τελούσε υπό την αιγίδα της «Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Μεταφραστών και Μουσικοσυνθετών Θεάτρου».