Πάτρα: «Ο Καραγκιόζης βασιλιάς Καρνάβαλος», η αποκριάτικη παράσταση στο "Περί Σκιών"

Και αυτό το σαββατοκύριακο 31 Ιανουαρίου και 1η Φεβροαυρίου 2026, ο αγαπημένος μας καραγκιοζοπαίχτης Χρήστος Πατρινός θα μας χαρίσει γέλιο, κέφι και χαρά από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό της παράστασης που θα παρουσιάσει στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών (οδός Νόρμαν 20, Αγ. Διονύσιος, Πάτρα) και στην ξεχωριστή παράσταση «Ο Καραγκιόζης βασιλιάς Καρνάβαλος στο Πατρινό Καρναβάλι 2026» ο Χρήστος Πατρινός.

Ήχοι στους ρυθμούς της αποκριάς, χρώματα, χαρά, κέφι θα συμπαρασύρουν τους θεατές μικρούς και μεγάλους στη μεγάλη κορύφωση της νυχτερινής ποδαράτης παρέλασης αποδεικνύοντας ότι η τέχνη του θεάτρου σκιών είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το Πατρινό Καρναβάλι.

Η συνέχεια επί της σκηνής στο Περί Σκιών.

Έχουν προγραμματιστεί 3 Παραστάσεις:

Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 5:30 μ.μ.

Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026 στις 11:30 π.μ. και στις 5:30 μ.μ.

Τηλ. Κρατήσεων θέσεων: 6977355402.

Περί Σκιών: Οδός Νόρμαν 20, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα.

Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 7 € (κλήρωση φιγούρες).