Εξαφάνιση Λόρας: Πέταξε για Φρανκφούρτη λίγες ώρες μετά την άφιξή της στην Αθήνα

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως αναφορικά με την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, με τις έρευνες της Αστυνομίας να αποκαλύπτουν ότι η ανήλικη φέρεται να έφυγε από τη χώρα λίγες μόλις ώρες μετά την άφιξή της στην Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή Live News, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η 16χρονη μετέβη σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου και έκλεισε αεροπορικό εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη με πτήση της γερμανικής εταιρείας Lufthansa.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ανήλικη να ταξίδεψε με διαφορετικά στοιχεία, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται το όνομα με το οποίο έγινε η κράτηση και η επιβίβαση στο αεροσκάφος.

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκύπτει ότι η Λόρα δεν παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή του Ζωγράφου, όπως αρχικά εκτιμήθηκε, αλλά κινήθηκε άμεσα προς το κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια αναχώρησε για τη Γερμανία.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη φαίνεται να είναι καλά στην υγεία της. Ωστόσο, συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έφυγε από τη χώρα, καθώς και το εάν υπήρξε εμπλοκή τρίτων προσώπων.