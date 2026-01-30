Βιολάντα: Παραβιάσεις και ελλείψεις από το 2020 είχε διαπιστώσει η Περιφέρεια- «Δεν υπήρχε άδεια για το υπόγειο»

Από το 2020 η περιφέρεια Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει παραβάσεις και ελλείψεις στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, έπειτα από ισχυρή έκρηξη.

Ειδικότερα, στις 17 Φεβρουαρίου 2020, με έγγραφό του, το τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Ενέργειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαπίστωσε τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας, με την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών, χωρητικότητας 5 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, σε απόσταση μικρότερη 7,5 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας της βιομηχανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται, ότι, προκειμένου να εξεταστεί η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η επιχείρηση όφειλε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία που αφορά τις προβλεπόμενες αποστάσεις των δεξαμενών από τα όρια της ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, δόθηκε στην επιχείρηση η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Ωστόσο ερευνάται εάν τελικά η επιχείρηση συμμορφώθηκε τελικώς με τις υποδείξεις. Επιπλέον, η νομιμότητα των συγκεκριμένων υπέργειων δεξαμενών αποτελεί αντικείμενο έρευνας, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Πυροσβεστικής, στο εργοστάσιο Βιολάντα, διαπιστώθηκε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές, η οποία φαίνεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αν, στις εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις, προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη διαρροή.

Στο σημείο της έκρηξης

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και πραγματογνώμονες πιέζουν με υγρό άζωτο το σύστημα των σωληνώσεων του εργοστασίου και διαπιστώνουν, ότι υπάρχει διαρροή προπανίου.

Αμέσως με σκαπτικά μηχανήματα ανοίγουν χαντάκι και αρχίζουν να σκάβουν στο υπέδαφος. Μόλις διαπίστωσαν ότι υπήρχε μεγάλη διαρροή προπανίου στο σημείο, σταμάτησαν άμεσα τις εργασίες, καθώς κρίθηκε ότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για νέα έκρηξη.

Η προκαταρκτική εξέταση αποκάλυψε λάθη, παραλείψεις και απουσία ελέγχων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Στο πόρισμά τους οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι το χειροκίνητο μηχάνημα ανίχνευσης έδειξε μίξη εκρηκτικών αερίων με χώμα. Το προπάνιο φέρεται να διοχετεύτηκε μέσω των ομβρίων υδάτων στο έδαφος και από εκει να αποθηκεύτηκε στο υπόγειο.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας αποκαλύπτει ότι το υπόγειο του εργοστασίου δεν ήταν δηλωμένο στις πρόσφατες μελέτες του κτιρίου.

«Η πρώτη οικοδομική άδεια του 2007, η οποία είναι και η πρώτη η οποία εκδόθηκε, νομίζω ότι αναφέρθηκε ο ιδιοκτήτης ότι δεν έχει γίνει καν αναφορά στο υπόγειο, οπότε δεν υπάρχει και στην οικοδομική άδεια του 2007 της Πολεοδομίας. Έκτοτε έχουν εκδοθεί άλλες επτά άδειες, δηλαδή στο σύνολο 8 συνολικά άδειες, όπου νομίζω ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δηλωθεί το υπόγειο», δήλωσε ο κ. Καταβούτας.

Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς στα συντρίμμια υπάρχουν ακόμη μεταλλικά τμήματα και υλικά που δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως και προσπαθούν να εντοπίσουν αν υπάρχουν αισθητήρες αερίων, καθώς το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών δεν διαπίστωσε την ύπαρξη τους στον χώρο του υπογείου.

Σχετικά με το εργοστάσιο και το τραγικό περιστατικό, είπε ότι η πρώτη οικοδομική άδεια εκδόθηκε το 2007. Ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι στο υπόγειο δεν έγινε καμία αναφορά, άρα δεν υπάρχει οικοδομική άδεια γι΄ αυτό.

Έκτοτε εκδόθηκαν επτά ακόμη άδειες, και συνολικά δεν έχει δηλωθεί υπόγειο.

Το κτήριο στο οποίο έγινε η έκρηξη ανήκει στην προσθήκη του 2007, ενώ αργότερα το 2021 έγινε συνένωση μονάδων, η οποία δεν περιλαμβάνει υπόγειο.