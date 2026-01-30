Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στου Ζωγράφου για διακίνηση ναρκωτικών- 4 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα (30/1) αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας Αθηνών, ύστερα από πολύμηνη έρευνα που είχε προηγηθεί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών εντός της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου, κυρίως πέριξ των φοιτητικών εστιών, χωρίς να έχουν σχέση οι κατηγορούμενοι με το πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, δύο Έλληνες και δύο Αλβανοί, και έχουν κατασχεθεί περίπου 6 κιλά κάνναβης, 20.000 ευρώ και κινητά τηλέφωνα, που έχουν εντοπιστεί στις κατ’ οίκον έρευνες των αστυνομικών στις οικίες και στις καβάτζες των διακινητών στην περιοχή του Ζωγράφου και όχι εντός του πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Με την ολοκλήρωση των ερευνών που συνεχίζονται, αναμένεται και επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.