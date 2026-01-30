Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών ζητά την κατάργηση της διάταξης για το οικογενειακό δίκαιο, σε νόμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, με ανακοίνωσή του, ζητά την κατάργηση της διάταξης για το οικογενειακό δίκαιο, σε νόμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

"Με βαθύ προβληματισμό και ανησυχία πληροφορηθήκαμε ότι με «επείγουσα» τροπολογία σε νόμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «παρεισέφρησε» αντισυνταγματικά, διάταξη που αφορά σε ουσιώδεις προβλέψεις του οικογενειακού δικαίου.

Η συγκεκριμένη διάταξη, πέραν της πρόχειρης και κακότεχνης διατύπωσής της, αντιτίθεται σε βασικές δικονομικές αρχές και καταστρατηγεί ευθέως τους κανόνες καλής νομοθέτησης.

Ωστόσο, το αλυσιτελές περιεχόμενό της, προκύπτει από τον κατά παραγγελία τρόπο που «νομοθετήθηκε».

Η εν κρυπτώ ψήφισή της και η μέγιστη σπουδή που επιδείχθηκε για το σκοπό αυτό, δίχως την παραμικρή θεσμική διαβούλευση και την επί της ουσίας νομική και πραγματική αξιολόγησή της, εύλογα δημιουργεί την πεποίθηση ότι θεσπίστηκε προς όφελος ιδιοτελών και προσωπικών συμφερόντων Υπουργού, η οποία έσπευσε -κατά παραδοχή της- να την «εγκαινιάσει».

Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών θεωρούμε ότι τέτοιου είδους νομοθετήσεις φωτογραφικού χαρακτήρα, ιδίως όταν παρεμβαίνουν ευθέως σε κρίσιμους τομείς, όπως το οικογενειακό δίκαιο, αποτελούν μέγιστη θεσμική εκτροπή, που διαβρώνουν τον πυρήνα του κράτους δικαίου και το κύρος της Δικαιοσύνης.

Αυτονόητα ζητάμε την άμεση κατάργηση αυτής της διάταξης !"