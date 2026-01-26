Υπόθεση Κεφαλογιάννη: Χωρίς διαβούλευση το επίμαχο άρθρο

Χωρίς διαβούλευση, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, πέρασε με το νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η διάταξη για το οικογενειακό Δίκαιο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, εξαιτίας της χρήσης της από την υπουργό Τουρισμού, Ολγα Κεφαλογιάννη, η οποία και την υπέγραφε.

Το χρονικό

Στις 24/11/2025 αναρτάται στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και παραμένει εκεί μέχρι τις 8/12/2025. Περιλαμβάνει 103 άρθρα, μεταξύ των οποίων όχι την τροποποίηση του άρθρου 1536 ΑΚ.



Στις 9/12/2025 κατατίθεται στη Βουλή το ως άνω σχέδιο νόμου με 134 πλέον άρθρα, μεταξύ των οποίων και η τροποποίηση της επίμαχης διάταξης στο άρθρο 109, ενώ πολλές διατάξεις είναι άσχετες με το κύριο αντικείμενο του Νόμου (άρθρο 74 Σ).

Για περίπου 30 από τα παραπάνω άρθρα δεν υπήρξε καμία διαβούλευση.

Οπως έγραφε και το Θεωρείο της Κυριακής, νομικές πηγές με ειδίκευση στο οικογενειακό δίκαιο και μεγάλη νομοπαρασκευαστική πείρα, δήλωναν στην «Καθημερινή» αιφνιδιασμένες από τη διάταξη, η οποία ούτε είχε τεθεί σε διαβούλευση ούτε έχει δικονομική λογική.

Μάλιστα, εξέφραζαν την κατάπληξή τους για το γεγονός ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για «αναστολή», ενώ το νομοθετικό κείμενο αναφέρεται σε «μεταρρύθμιση» της πρωτόδικης απόφασης. «Το Εφετείο ποια απόφαση θα κρίνει; Την αρχική ή τη “μεταρρυθμισμένη”; Και πόσες “μεταρρυθμίσεις” θα επιτρέπονται μέχρι να εκδικαστεί η έφεση; Ετσι θα αποσυμφορήσουμε τα δικαστήρια;» ήταν μερικές από τις απορίες που μετέφεραν στην «Κ».



Σύμφωνα με πληροφορίες της Κ, η Νομική Υπηρεσία του ΔΣΑ θα καταθέσει εισήγηση, προκειμένου να έρθει το θέμα σε Συντονιστική και στο ΔΣ του ΔΣΑ.