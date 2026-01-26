Σε σοκ τα Τρίκαλα από την τραγωδία- Για ταυτοποίηση καλούνται οι συγγενείς των νεκρών – Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης

Ανείπωτη τραγωδία στις εγκαταστάσεις τις μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα με 4 γυναίκες να εντοπίζονται νεκρές, μετά τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26.01.2026.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για μία ακόμη γυναίκα που αγνοείται από τη στιγμή της ισχυρότατης έκρηξης.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης αφαίρεσε τοίχους και η οροφή κατέρρευσε, κόβοντας στα δύο το τεράστιο εργοστάσιο. Εκεί όπου υπάρχει τώρα κενό, εργάζονταν οι πέντε γυναίκες που δούλευαν στην παραγωγή κοντά στους φούρνους. Οι υπόλοιποι της νυχτερινής βάρδιας βγήκαν από την ίδια έξοδο που χρησιμοποιούσαν καθημερινά.

Τα ακριβή αίτια διερευνά κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τι πιθαναλογείται για τα αίτια

Το σημείο της έκρηξης φαίνεται να ήταν εκεί που βρίσκονταν οι φούρνοι οι οποίου λειτουργούσαν επί 24ωρης βάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, αλλά αμμωνία και προπάνιο είναι υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.

Έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπως και ένας πυροσβέστης. Όλοι αναμένεται να λάβουν τις επόμενες ώρες εξιτήριο.

«Το προηγούμενο βράδυ έκοβαν όλοι μαζί πρωτοχρονιάτικη πίτα»

Μέχρι το βράδυ διασκέδαζαν όλοι μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, είπαν στο ΕΡΤnews, εργαζόμενοι που θα έπιαναν δουλειά στις 6 τα ξημερώματα. Αυτό που αντίκρυσαν ήταν το τεράστιο εργοστάσιο στις φλόγες, κομένο στα δύο.