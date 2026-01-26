«Βιολάντα»: 3 νεκρές γυναίκες από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο - Αγωνία για τις άλλες δύο αγνοούμενες

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26.01.2026, στις εγκαταστάσεις τις μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα με 3 γυναίκες να εντοπίζονται νεκρές.

Η φωτιά ξέσπασε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα και άφησε πίσω τις 3 νεκρές γυναίκες ενώ υπάρχει μεγάλη αγωνία για 2 ακόμη γυναίκες που αγνοούνται.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα, έπειτα από εκκωφαντική έκρηξη σε κτήριο του εργοστασίου. Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο των Τρικάλων ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Την ώρα της έκρηξης εργάζονταν συνολικά 13 άτομα στο εργοστάσιο. Συνολικά έξι άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν έξω από το κτήριο εξαιτίας του ωστικού κύματος από την έκρηξη. Δύο εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα είναι καλά στην υγεία τους, ενώ 5 γυναίκες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως τουλάχιστον 12 άτομα μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα.

Οι εικόνες από το σημείο ανατριχιαστικές. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες ενώ το επιβλητικό κτίριο των πολλων τετραγωνικών, έχει κοπεί στα δύο από την έκρηξη με την καταστροφή του από τις φλόγες να είναι ολοκληρωτική.