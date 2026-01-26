Τρίκαλα: Φωτιά μετά από έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» – Τραυματίες και αγνοούμενοι

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο της γνωστής εταιρείας μπισκότων, Βιολάντα, στην περιοχή των Τρικάλων, μετά από ισχυρή έκρηξη, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημερώσεις τουλάχιστον 5 άνθρωποι αγνοούνται.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα., έπειτα από εκκωφαντική έκρηξη σε κτήριο του εργοστασίου. Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο των Τρικάλων ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Την ώρα της έκρηξης εργάζονταν συνολικά 13 άτομα στο εργοστάσιο. Συνολικά έξι άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν έξω από το κτήριο εξαιτίας του ωστικού κύματος από την έκρηξη. Δύο εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα είναι καλά στην υγεία τους, ενώ 5 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, τόσο μέσα στην πόλη των Τρικάλων όσο και σε γύρω χωριά, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι έτριζαν τα τζάμια από το ωστικό κύμα.