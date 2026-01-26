Τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: 4 νεκρές γυναίκες από τη μεγάλη φωτιά – Ακόμη μία αγνοείται

Η μεγάλη πυρκαγιά άφησε πίσω της νεκρούς και τεράστια καταστροφή - Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων, ερωτήματα για τη μοιραία έκρηξη

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26.01.2026, στις εγκαταστάσεις τις μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα με 4 γυναίκες να εντοπίζονται νεκρές. Η φωτιά ξέσπασε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα και άφησε πίσω τις 4 νεκρές γυναίκες ενώ υπάρχει μεγάλη αγωνία για μία ακόμη γυναίκα που αγνοείται, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Την ώρα της φωτιάς, 5 εργαζόμενες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες, με την κατάληξη στις έρευνες για τον εντοπισμό τους παράλληλα με την κατάσβεση να είναι μοιραία για 4 τουλάχιστον.

Στα αριστερά βρισκόταν το κτίριο της αποθήκης και αμέσως μετά ξεκινούσε ο χώρος της παραγωγής. Η έκρηξη φαίνεται πως σημειώθηκε στο σημείο όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι, οι οποίοι δούλευαν σε 24ωρη βάση.

Εικόνες από το φλεγόμενο εργοστάσιο από ψηλά / Reuters

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων κλήθηκαν στο έκτο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων όπου εκτυλίσσεται η τραγωδία.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκαν τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι, οι περισσότεροι για προληπτικούς λόγους. Συνολικά το 24ωρης λειτουργίας εργοστάσιο είχε 12 -13 εργαζόμενους την ώρα της έκρηξης. Οι εικόνες από το σημείο ανατριχιαστικές. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες ενώ το επιβλητικό κτίριο των πολλων τετραγωνικών, έχει κοπεί στα δύο από την έκρηξη με την καταστροφή του από τις φλόγες να είναι ολοκληρωτική.

