Τι λέει η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για την Αναστασία Αθήνη που έφυγε από τη ζωή

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου, ερωτηθείσα για την Αναστασία Αθήνη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για το γεγονός ότι κάποιοι επιμένουν να επαναφέρουν το περιστατικό με το χαστούκι, παραμερίζοντας τις ιδέες και τις απόψεις που κατά καιρούς έχει εκφράσει.

Περιορίστηκε να δηλώσει πως σε πνευματικό επίπεδο έχει συγχωρήσει όσους θεωρεί εχθρούς της, ωστόσο σε πολιτικό επίπεδο κάτι τέτοιο της είναι αδύνατο.

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega και την Νάνσυ Νικολαΐδου για τον θάνατο της γυναίκας που της είχε ρίξει χαστούκι πριν 29 ολόκληρα χρόνια μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες της εποχής. Ύστερα από το επεισόδιο, η Αναστασία Αθήνη, απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό για να την παραλάβει.

«Ακούστε! Οι απρέπειες οποιουδήποτε, δεν αποτελούν για μένα και το επίπεδό μου, αντικείμενο σχολιασμού. Είναι ένα βίαιο γεγονός απέναντι στο πρόσωπό μου, του παρελθόντος, και δεν θέλω να ασχολούμαι με το παρελθόν.

Νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση με την τότε εποχή, που υπήρχαν άλλα πράγματα. Δεν θέλω να ασχοληθώ μ’ αυτό. Δεν θέλω να κρίνω και δεν θέλω να πλατιάσω. Διαμαρτύρομαι γιατί τόσες δηλώσεις μου που είναι επίκαιρες, και τοποθετήσεις μου, αποσιωπούνται εσκεμμένα από ένα σύστημα που σαπίζει.

Εγώ έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς, σε πνευματικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορώ. Γιατί εδώ γράφεται η ιστορία της χώρας, η ιστορία γενικώς… ξαναγράφεται. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, συγγνώμη. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο» ανέφερε η Δήμητρα Λιάνη