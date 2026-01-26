ΗΠΑ: Στο έλεος της χιονοκαταιγίδας Fern τουλάχιστον 37 πολιτείες - 11 νεκροί και 1.000.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Λόγω της ισχυρής χιονοκαταιγίδας έχουν ακυρωθεί χιλιάδες πτήσεις

Πολικό είναι το κύμα ψύχους πλήττει τις ΗΠΑ, με τουλάχιστον 11 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους στις χαμηλότερες θερμοκρασίες του φετινού χειμώνα, με το θερμόμετρο να γράφει σε πολλές περιπτώσεις -30 βαθμούς κελσίου. Το δριμύ ψύχος αναμένεται να παραμείνει και τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας την ανησυχία σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε περιοχές που άνθρωποι παραμένουν χωρίς στέγη ή ηλεκτρικό ρεύμα. Οι παγετοί και οι εκτεταμένες χιονοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας περισσότερους από ένα εκατομμύριο σπίτια χωρίς ρεύμα σε περιοχές του μεσοατλαντικού τόξου και του Νότου, με τις διακοπές να ενδέχεται να διαρκέσουν για ημέρες σε πολιτείες όπως το Τενεσί και το Μισισιπή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Dozens of Brooklynites gathered at McCarren Park in Williamsburg for a massive snowball fight on Sunday afternoon. Around 200 people braved the frigid temperatures and blizzard brought on by Winter Storm Fern to have some fun in the snow. <a href="https://t.co/oiL6Hxc8R6">pic.twitter.com/oiL6Hxc8R6</a></p>— New York Post (@nypost) <a href="https://twitter.com/nypost/status/2015549176700866748?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> More than 428,000 Americans left without power due to a snowstorm <br><br>A powerful winter storm has slammed the United States, forcing airlines to cancel over 16,000 flights over the past four days.<br><br>A state of emergency has been declared in at least 22 states. Meteorologists warn… <a href="https://t.co/VAg8w3lW8P">https://t.co/VAg8w3lW8P</a> <a href="https://t.co/3t9tgY2Fot">pic.twitter.com/3t9tgY2Fot</a></p>— NEXTA (@nexta_tv) <a href="https://twitter.com/nexta_tv/status/2015413883519770911?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">CRIPPLING ICE STORM triggers power outages across Oxford, Mississippi. Power flashes lighting up the sky, trees and power lines covered with nearly an inch of ice, and 12-18 more hours of even heavier freezing rain to go<a href="https://twitter.com/hashtag/ice?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ice</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/icestorm?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#icestorm</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/winterstorm?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#winterstorm</a> <a href="https://t.co/iAKe252Zwq">pic.twitter.com/iAKe252Zwq</a></p>— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) <a href="https://twitter.com/ReedTimmerUSA/status/2015312407422267725?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η σφοδρή χιονοθύελλα που σάρωσε περιοχές από το Νέο Μεξικό και το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία προκάλεσε «καταστροφικές» επικαθίσεις πάγου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS). Οι πολιτείες του Μισισίπι, της Λουιζιάνα και του Τέξας είναι από εκείνες που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κακοκαιρία. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα η Νέα Υόρκη, όπου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μπορεί να πέσουν μέχρι και 20 με 30 εκατοστά χιόνι μέσα στις επόμενες ώρες και ως αύριο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Tennessee and the damages in Nashville<a href="https://twitter.com/hashtag/Snowstorm2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Snowstorm2026</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Snow?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Snow</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/EEUU?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EEUU</a> <a href="https://t.co/vHa41JYNdC">pic.twitter.com/vHa41JYNdC</a></p>— TVOAINEWS (@TvoaiNews) <a href="https://twitter.com/TvoaiNews/status/2015612785095286949?ref_src=twsrc%5Etfw">January 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Λόγω των έντονων φαινομένων, ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο, κάτι που κάνουν και άλλες πολιτείες. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> POWER LINES DOWN: Trees in Tennessee have begun to collapse amid serious snow and ice accumulation today in some locations, such as Williamson County. Stay with FOX Weather for the latest updates as we continue our 24/7 coverage.<a href="https://twitter.com/hashtag/Tennessee?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Tennessee</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/snow?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#snow</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/snowstorm?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#snowstorm</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/winter?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#winter</a>… <a href="https://t.co/bkXoTOwPpo">pic.twitter.com/bkXoTOwPpo</a></p>— FOX Weather (@foxweather) <a href="https://twitter.com/foxweather/status/2015496138657513614?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στις επόμενες ώρες, δυνατά χιόνια και κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσουν και την Ουάσινγκτον, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστώνη.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr"> CYBERTRUCKS SPINNING DONUTS ON ICY STREETS<br><br>Winter storm turned Dallas into a snowy playground.<br><br>These Cybertruck drivers are straight-up owning it, doing epic spins and donuts right in the middle of the roads like it's a rally.<br><br>Source: <a href="https://twitter.com/Tesla?ref_src=twsrc%5Etfw">@Tesla</a> <a href="https://t.co/rFTVgzZEv0">pic.twitter.com/rFTVgzZEv0</a></p>— Mario Nawfal (@MarioNawfal) <a href="https://twitter.com/MarioNawfal/status/2015250771777122335?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>