Σφοδρή χιονοκαταιγίδα και πολικές θερμοκρασίες στις ΗΠΑ: 4 νεκροί, δεκάδες πολιτείες σε συναγερμό

Ειδικοί χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως «καταιγίδα του αιώνα»

Οι κεντρικές και ανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ ζουν συνθήκες… Βόρειου Πόλου, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από τους -30°C και οι πυκνές χιονοπτώσεις έχουν παραλύσει την καθημερινότητα. Οι μετακινήσεις είναι σχεδόν αδύνατες, με χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται και το οδικό δίκτυο να μετατρέπεται σε παγίδα για οδηγούς και πεζούς. Ήδη τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του ψύχους στη Νέα Υόρκη. Ανάμεσά τους και ένας 19χρονος φοιτητής από το Μίτσιγκαν, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός 20 ώρες μετά την εξαφάνισή του, ενώ μάρυρες αναφέρουν ότι τον είδαν να κυκλοφορεί χωρίς παλτό. Ειδικοί χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως «καταιγίδα του αιώνα», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ιστορικών διαστάσεων κακοκαιρία. Είναι η πρώτη φορά, που τόσο μεγάλος αριθμός κομητειών έχει τεθεί υπό προειδοποίηση για ακραία χιονοθύελλα, η οποία ακολουθεί διαδρομή περίπου 2.200 μιλίων, επηρεάζοντας συνολικά 37 πολιτείες.

Τα ακραία φαινόμενα έχουν πλήξει σοβαρά και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Σχεδόν 1.000.000 σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις τηλεπικοινωνίες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This video shows the evolution of the last 24 hours of power outages with the ongoing ice storm. As of 7:00 AM EST Jan 25, there are close to 600K customers without power and climbing. <a href="https://t.co/WOFO9pYi6Q">pic.twitter.com/WOFO9pYi6Q</a></p>— PowerOutage.us (@PowerOutage_us) <a href="https://twitter.com/PowerOutage_us/status/2015409077409456128?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Παράλληλα, σχεδόν 17.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ δεκάδες δρομολόγια λεωφορείων έχουν ανασταλεί ή τροποποιηθεί λόγω του χιονιά και του παγετού. Την ίδια ώρα οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, καθώς καταγράφονται πτώσεις δέντρων, καλωδίων ηλεκτροδότησης και τροχαία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι «παγωμένοι» άνεμοι, οι οποίοι σε συνδυασμό με τις «πολικές» θερμοκρασίες αυξάνουν δραματικά την αίσθηση του ψύχους.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Fifth Avenue in front of the Flatiron Building during Sunday's snowstorm in New York City <a href="https://twitter.com/hashtag/newyork?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#newyork</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/newyorkcity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#newyorkcity</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/nyc?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#nyc</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/snow?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#snow</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WinterStorm?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WinterStorm</a> <a href="https://t.co/7ENrPJAZme">pic.twitter.com/7ENrPJAZme</a></p>— Gary Hershorn (@GaryHershorn) <a href="https://twitter.com/GaryHershorn/status/2015460586054709742?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μεταξύ των πολιτειών που έχουν πληγεί περισσότερο είναι το Μισισίπι, η Λουιζιάνα και το Τέξας, ενώ αρκετές ακόμα περιοχές παραμένουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να δεχθεί 20 έως 30 εκατοστά χιονιού έως αύριο Δευτέρα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">CRIPPLING ICE STORM triggers power outages across Oxford, Mississippi. Power flashes lighting up the sky, trees and power lines covered with nearly an inch of ice, and 12-18 more hours of even heavier freezing rain to go<a href="https://twitter.com/hashtag/ice?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ice</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/icestorm?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#icestorm</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/winterstorm?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#winterstorm</a> <a href="https://t.co/iAKe252Zwq">pic.twitter.com/iAKe252Zwq</a></p>— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) <a href="https://twitter.com/ReedTimmerUSA/status/2015312407422267725?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Λόγω των ακραίων συνθηκών, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, μέτρο που υιοθετούν και άλλες πολιτείες. Τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ τις επόμενες ώρες στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η Ουάσινγκτον, η Φιλαδέλφεια και η Βοστώνη. Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν χθες Σάββατο στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ, κυρίως στο Κάνσας, την Οκλαχόμα και το Μιζούρι, όπου σε κάποιες περιοχές χθες βράδυ το ύψος το χιονιού έφθασε τα 20 εκατοστά, σύμφωνα με το NWS.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A huge <a href="https://twitter.com/hashtag/IceStorm?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IceStorm</a> & <a href="https://twitter.com/hashtag/Snowstorm2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Snowstorm2026</a> ?<br>is getting underway in the US & will cripple large parts of the country for days to come. Classic mild/moist air hitting cold/frigid air situation, made worse by +warmer oceans/climate change. It’s not like nobody warned them! <a href="https://t.co/ilcrL6dVxu">pic.twitter.com/ilcrL6dVxu</a></p>— BWS/Jim NR Dale (@BritWeatherSvs) <a href="https://twitter.com/BritWeatherSvs/status/2015006763230077403?ref_src=twsrc%5Etfw">January 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το Ντάλας, μια πόλη στα νότια που είναι συνηθισμένη σε ηπιότερες θερμοκρασίες, είδε το θερμόμετρο να δείχνει μείον 6 βαθμούς Κελσίου. Στο Χιούστον, που έχει σχεδόν 2,4 εκατ. κατοίκους, άνοιξαν χθες το απόγευμα κέντρα υποδοχής, κυρίως για αστέγους.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> CYBERTRUCKS SPINNING DONUTS ON ICY STREETS<br><br>Winter storm turned Dallas into a snowy playground.<br><br>These Cybertruck drivers are straight-up owning it, doing epic spins and donuts right in the middle of the roads like it's a rally.<br><br>Source: <a href="https://twitter.com/Tesla?ref_src=twsrc%5Etfw">@Tesla</a> <a href="https://t.co/rFTVgzZEv0">pic.twitter.com/rFTVgzZEv0</a></p>— Mario Nawfal (@MarioNawfal) <a href="https://twitter.com/MarioNawfal/status/2015250771777122335?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Χθες τη νύχτα, έμεινα στη σκηνή μου στη βροχή, αλλά δεν έκανε πραγματικά κρύο. Αλλά ξέρω ότι σήμερα το βράδυ, πιθανόν να μου στοιχίσει τη ζωή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρολ Ίτον, ένας 71χρονος άστεγος στο Χιούστον. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ενέκρινε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 12 πολιτείες στα νότια και την ανατολική ακτή, κάτι που θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη μέσων της Fema, της αμερικανικής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών. «Μείνετε ασφαλείς και κρατηθείτε ζεστοί!», ήταν η έκκληση του Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">( <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw">@realDonaldTrump</a> - Truth Social Post )<br>( Donald J. Trump - Jan 24 2026, 4:42 PM ET )<br><br>I have just approved Emergency Declarations for Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana, and West Virginia. … <a href="https://t.co/LLGO9wemNe">pic.twitter.com/LLGO9wemNe</a></p>— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) <a href="https://twitter.com/TruthTrumpPost/status/2015188433375830424?ref_src=twsrc%5Etfw">January 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Thank you so much for all the photos of damage from this ice storm. When you send them please include <a href="https://twitter.com/hashtag/tspotter?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#tspotter</a> and most importantly include your location and the nearst cross streets or landmark. Stay warm!</p>— NashSevereWx (@NashSevereWx) <a href="https://twitter.com/NashSevereWx/status/2015451420720247284?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>