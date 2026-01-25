Ζελένσκι: «Το έγγραφο των εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο»

Το αμερικανικό έγγραφο σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο, και το Κίεβο περιμένει πλέον να ενημερωθεί πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή του, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Για εμάς, οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι πρωτίστως οι εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ. Το έγγραφο είναι 100% έτοιμο και περιμένουμε από τους εταίρους μας να επιβεβαιώσουν τον χρόνο και τον τόπο όπου θα το υπογράψουμε», είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας.