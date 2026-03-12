Αιτωλοακαρνανία: Εξάρθρωση οργάνωσης που έκλεβε ζώα - Πέντε συλλήψεις

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν στην

διάπραξη ζωοκλοπών στην Αιτωλοακαρνανία, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν, χθες στο Αγρίνιο, στο Αιτωλικό και σε περιοχές του Ξηρομέρου και της Λευκάδας, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, πέντε άνδρες (τέσσερις ημεδαποί και ένας αλλοδαπός), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα,

δικογραφία, για τα – κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες περιπτώσεις ζωοκλοπής, παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών, περί κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφάγιων ζώων και προϊόντων ζωικής προελεύσεως, σφαγή και κτηνιατρική επιθεώρηση αμνών και εριφίων γάλακτος και περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Συγκατηγορούμενοι τυγχάνουν μια ημεδαπή γυναίκα και ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για διακεκριμένες περιπτώσεις ζωοκλοπής, παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών, περί κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφάγιων ζώων και

προϊόντων ζωικής προελεύσεως, σφαγή και κτηνιατρική επιθεώρηση αμνών και εριφίων γάλακτος και αποδοχή και διάθεση προϊόντων ζωοκλοπής.

Επισημαίνεται ότι για τον ανωτέρω άνδρα συγκατηγορούμενο, σχηματίστηκε αυτοτελής ποινική δικογραφία και συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς σε

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

• -50- φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,

• -1- φυσίγγιο πυροβόλου όπλου και

• -1- αεροβόλο περίστροφο, με τέσσερα φυσίγγια.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή και πολύμηνη προανακριτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου,

οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει δομημένη και με διαρκή χαρακτήρα εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε από τον Δεκέμβριο του 2025 τελώντας

ζωοκλοπές (προβατοειδή), από κτηνοτροφικές μονάδες της Αιτωλοακαρνανίας, (Άκτιο Βόνιτσας, Ξηρόμερο και Αιτωλικό).

Ειδικότερα, η εγκληματική οργάνωση διέπραξε συνολικά δεκαέξι αξιόποινες πράξεις ζωοκλοπών, κατά τις οποίες αφαίρεσαν συνολικά -163- προβατοειδή,

προκαλώντας ζημία που υπερβαίνει τις -30.000- ευρώ. Ως προς την μεθοδολογία της οργάνωσης, η εγκληματική δραστηριότητα

εκδηλώνεται σε τρία διακριτά στάδια:

• Κατόπτευση και αφαίρεση: Οι κατηγορούμενοι ενεργώντας με διαφορετική

σύνθεση προέβαιναν σε κατοπτεύσεις οικιών και μονάδων και στη συνέχεια

αφαιρούσαν τα ζώα.



• Σφαγή και Μεταφόρτωση: Ο ένας κατηγορούμενος έχοντας το ρόλο του

κρεοπώλη, σε συνεργασία με τους λοιπούς κατηγορούμενους, συντόνιζε τη

σφαγή, την μεταφορά και την αγορά των ζώων, χρησιμοποιώντας οχήματα, με

τα οποία εξασφάλιζε την άμεση απομάκρυνση τους από τον τόπο του

εγκλήματος.



• Διάθεση στην αγορά: Τα προϊόντα της κλοπής διοχετεύονταν σε κρεοπωλεία

δυο κατηγορούμενων στο Αγρίνιο, κυρίως σε εορταστικές περιόδους

αποσκοπώντας στον ταχύ και αθέμιτο πλουτισμό.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς στις οικίες των κατηγορούμενων και σε σωματικές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά

τηλέφωνα, τρία οχήματα ως μέσα τέλεσης των αξιόποινων πράξεων, το χρηματικό ποσό των -950- ευρώ, καθώς και δέρματα από κλεμμένα ζώα

(αρνιά).

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για

συμμετοχή των κατηγορούμενων και σε άλλες περιπτώσεις ζωοκλοπών.