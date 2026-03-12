Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών για τα παραλιακά καταστήματα της Αχαΐας

Την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνάντηση εργασίας, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που ανέλαβαν 14 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας προ μηνών, αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο παραχώρησης και αξιοποίησης του αιγιαλού.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε με τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, κα. Αντιγόνη Γιαννακάκη, τον Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρη Τσαβδάρη, και νομικούς συμβούλους και συνεργάτες του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη.

Της εν λόγω συνάντησης, που έλαβε χώρα στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είχε προηγηθεί επιστολή που έστειλαν οι 14 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις 10 Αυγούστου 2025 για το εν λόγω ζήτημα, αλλά και αντίστοιχη συνάντηση εργασίας κατά τον περασμένο μήνα, σε συνεργασία και με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου οι 14 βουλευτές, μαζί και με άλλους συναδέλφους τους, είχαν την ευκαιρία να θέσουν το ενδιαφέρον τους για το ζήτημα και στον Υπουργό, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.

Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, όλης αυτής της συνεργασίας, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως η θετική μεταρρύθμιση που θεσπίστηκε με το Ν. 5092/2024 αναντίρρητα διορθώνει και καλύπτει κενά δεκαετιών, μετέφεραν τεκμηριωμένα τις προσλαμβάνουσες που έχουν προκύψει στις περιφέρειές τους για ζητήματα του εν λόγω θεσμικού πλαισίου.

Και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αξιολογεί προσεκτικά και εξετάζει εποικοδομητικά τις προτάσεις και τις επισημάνσεις που έχουν τεθεί από τους βουλευτές.