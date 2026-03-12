Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά την 205η επέτειο απ’ την κήρυξη της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα και την Απελευθέρωση της πόλης

Στο Λειβάρτζι, στην Τουρλάδα, στη Λυκούρια (Χελωνοσπηλιά), στην Ιερά και Ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας και στα Καλάβρυτα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος Καλαβρύτων για την 205η επέτειο απ’ την κήρυξη της Επανάστασης, την Ύψωση του Λαβάρου και τον όρκο των Αγωνιστών στην Αγία Λαύρα καθώς και την επέτειο της Απελευθέρωσης των Καλαβρύτων, της πρώτης ελληνικής πόλης που αποτίναξε στον τουρκικό ζυγό στις 21 Μαρτίου 1821.

«Η έναρξη της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα, όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν, εξακολουθούν 205 χρόνια μετά να συγκινούν, να συναρπάζουν και να εμπνέουν. Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας με μια δέσμη εκδηλώσεων που υπηρετούν την ιστορική μνήμη, εξυμνούν το ιερό παράδειγμα του Αγώνα και μαζί αναδεικνύουν τα μηνύματα, τους συμβολισμούς και τις πολλές αναγνώσεις του στο σήμερα», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

Οι εκδηλώσεις των επόμενων ημερών:

ΣΤΟ ΛΕΙΒΑΡΤΖΙ

Το ερχόμενο Σάββατο 14 Μαρτίου στο Λειβάρτζι, στην κεντρική πλατεία, στις 11.30 π.μ. οι εκδηλώσεις ξεκινούν με την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας απ’ τον Παναγιώτη Φράγκο, π. Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών, απόφοιτο Νομικής, συγγραφέα και Πρόεδρο του Συλλόγου Λειβαρτζινών Αθήνας.

Θ’ ακολουθήσει παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το Χορευτικό Τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριποτάμων «Ερικύνη Αφροδίτη» (12 μ.) και αμέσως μετά, στη 1 μ.μ., θεατρική παράσταση με τίτλο «Θεόφιλος» η οποία αναφέρεται στη ζωή και στο έργο του μεγάλου λαϊκού ζωγράφου.

Τα κείμενα της θεατρικής παράστασης υπογράφει ο Θανάσης Σκρουμπέλος, η σκηνοθεσία είναι του Νίκου Γκεσούλη ενώ ερμηνεύει ο Θοδωρής Προκοπίου.

ΤΟΥΡΛΑΔΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΡΟΞΥΛΙΑ

Την ίδια μέρα, το Σάββατο 14 Μαρτίου είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση στην Τουρλάδα, στη θέση Φροξυλιά.

Στις 7.30 π.μ. Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και αμέσως μετά Δοξολογία.

Θ’ ακολουθήσει Επιμνημόσυνη Δέηση (10.30 π.μ.) στο Μνημείο Φροξυλιάς, ομιλία απ’ τον Καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αλέξανδρο Κακαντώνη, κατάθεση στεφάνων και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

Και στη συνέχεια (11.45) παρουσίαση εθνικών παραδοσιακών χορών από την χορευτική ομάδα του Συλλόγου Λυκουριωτών και από μαθήτριες και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Κλειτορίας, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλειτορίας, την Ένωση Δωδεκανήσιων Ανατολικής Αττικής και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Τουρλαδαίων «Ο Άγιος Ανδρέας».

ΛΥΚΟΥΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΧΕΛΩΝΟΣΠΗΛΙΑ

Την Κυριακή 15 Μαρτίου στη Λυκούρια οι εκδηλώσεις ξεκινούν με δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου (9.45 π.μ.).

Στις 11 π.μ. Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Χελωνοσπηλιάς, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας απ’ τον συνταξιούχο Καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παναγιώτη Μπαλφούσια, κατάθεση στεφάνων και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

Θ’ ακολουθήσουν (11.35 π.μ.) απαγγελία ποιημάτων από μαθήτριες και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κλειτορίας (Δημοτικής Ενότητας Λυκούριας), παρουσίαση εθνικών παραδοσιακών χορών (11.45 π.μ.) απ’ την χορευτική ομάδα του Συλλόγου Λυκουριωτών, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψωφίδας «Η Ερυκίνη Αφροδίτη», από μαθήτριες και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Κλειτορίας, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλειτορίας.

Στις 12.15 θα γίνει η αναπαράσταση του ιστορικού γεγονότος της Χελωνοσπηλιάς από τη Θεατρική Ομάδα Συλλόγου Λυκουριωτών «Πηγές Λάδωνα». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Ιστορικού Συλλόγου Λυκουριωτών.

ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Την ίδια Δευτέρα 16 Μαρτίου, στην Ιερά και Ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας, μετά την αγρυπνία (7 μ.μ.) θ’ ακολουθήσει αναπαράσταση των γεγονότων της έναρξης της Επανάστασης απ’ τον Θεατρικό Όμιλο Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος» (7.30 μ.μ.).

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ

Την Τρίτη 17 Μαρτίου, ημέρα εορτής του πολιούχου των Καλαβρύτων Αγίου Αλεξίου, μετά την Ακολουθία του Όρθρου (7 π.μ.) στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Καλάβρυτα θ’ ακολουθήσει η υποδοχή της Κάρας και της Σεπτής Εικόνας του Αγίου Αλεξίου «του Ανθρώπου του Θεού» απ’ την Ιερά και Ιστορική Μονή Αγίας Λαύρας στην πηγή της Καλαβρυτινής, στην είσοδο της πόλης.

Στις 10.45 π.μ. θα ξεκινήσει η λιτάνευση της Αγίας Κάρας και της Σεπτής Εικόνας του Αγίου Αλεξίου, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαβρύτων μέσω των οδών 25ης Μαρτίου – Κομμένου - Αγίου Αλεξίου - Δημάρχου Πάνου Πόλκα - Καλλιμάνη - Λοχ. Καποτά - 25ης Μαρτίου.

Στις 11.15 π.μ. αναχώρηση της πομπής για την Ι.Μ. Αγίας Λαύρα.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΏΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ https://www.kalavrita.gr/component/k2/item/3289-programma-epeteiakon-ekdiloseon-205-xronia-ethnikis-paliggenesias