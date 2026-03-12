Ηλεία: Δύο άνδρες συνελήφθησαν για οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στον Πύργο και την Αμαλιάδα, καθώς οδηγούσαν αυτοκίνητα χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

1. Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισσίας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τουδιενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί για τροχονομική παράβαση.

2. Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης, για τροχονομική παράβαση.