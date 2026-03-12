Έφτασε στο Μεσολόγγι ο πίνακας του Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»- Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού μιλάει στο thebest για τις επετειακές εκδηλώσεις

Με επετειακές εκδηλώσεις υψηλού συμβολισμού τιμάται το 2026, η συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η έξοδος των πολιορκημένων τον Απρίλιο του 1826 σημάδεψε την ιστορική μνήμη της χώρας αλλά και της Ευρώπης, αναδεικνύοντας την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου σε παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας.

«Κορυφαίο γεγονός των επετειακών εορτασμών που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού αποτελεί η περιοδική έκθεση με τίτλο «Η Έξοδος του Μεσολογγίου στον καμβά του Delacroix», η οποία θα φιλοξενηθεί στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου από τις 14 Μαρτίου έως τα τέλη Νοεμβρίου 2026, ενώ τα εγκαίνια της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Απριλίου. Μετά από 200 χρόνια επιστρέφει ο πίνακας «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» στον τόπο που ο Delacroix, τον εμπνεύστηκε» αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Δημήτρης Πετρόπουλος.

Ο πίνακας μεταφέρθηκε σήμερα στην πόλη Μεσολόγγι από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ στη Γαλλία, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο απεικονίζει την προσωποποίηση της Ελλάδας να στέκεται πάνω στα ερείπια του κατεστραμμένου Μεσολογγίου, αποτυπώνοντας με δραματικό και συμβολικό τρόπο την τραγωδία αλλά και το μεγαλείο της θυσίας των πολιορκημένων. Ο πίνακας του Delacroix αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά έργα που ανέδειξαν διεθνώς το δράμα του Μεσολογγίου, ενισχύοντας το φιλελληνικό ρεύμα της εποχής.

«Όταν οι Τούρκοι προφταίνουν τους λαβωμένους στο πεδίο της μάχης, η ακόμη και τους αιχμαλώτους τους λένε: Μη φοβάσαι και τους χτυπούν στο πρόσωπο με τη λαβή του σπαθιού τους για να τους κάνουν να σκύψουν το κεφάλι: τους το παίρνουν με μια σπαθιά!…» έγραφε χαρακτηριστικά ο Ντελακρουά στο ημερολόγιό του, το 1822, περιγράφοντας την ωμή βία των Οθωμανών έναντι των αγωνιζόμενων για την ελευθερία τους Ελλήνων.

Οι επετειακές εκδηλώσεις

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο αιώνων από το ιστορικό γεγονός, υλοποιείται ένα εκτενές πρόγραμμα εκδηλώσεων τριών εβδομάδων με τίτλο «Μεσολόγγι 1826: 200 χρόνια από την Έξοδο – Ένα εθνικό και ευρωπαϊκό γεγονός». Οι δράσεις ξεκίνησαν στις 9 Μαρτίου με εκπαιδευτικά και βιωματικά εργαστήρια για μαθητές στο Μουσείο Οικογένειας Τρικούπη και θα κορυφωθούν στις 5 Απριλίου 2026.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η πόλη φιλοξενεί τελετές μνήμης, συναυλίες, εκθέσεις, επιστημονικές ημερίδες, ιστορικές αναπαραστάσεις και σημαντικές πολιτιστικές δράσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τη διαχρονική σημασία της θυσίας των Μεσολογγιτών.

Όπως επισημαίνει μιλώντας στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, το 2026 αποτελεί μια ξεχωριστή χρονιά για την πόλη «Η φετινή χρονιά για το Μεσολόγγι δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά. Τιμούμε τα 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, ωστόσο ο βασικός πυρήνας είναι το τριών εβδομάδων πρόγραμμα δράσεων που ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα».

Επίσης, όπως, σημειώνει, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις στην πόλη προκειμένου να υποδεχθεί τους επισκέπτες των επετειακών εκδηλώσεων. «Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια για να προετοιμάσουμε την πόλη, με παρεμβάσεις όπως ανακατασκευές σε μουσεία και στον Κήπο των Ηρώων Μεσολογγίου, αλλά και αλλαγές στους δρόμους και πεζοδρομήσεις. Το ιστορικό κέντρο και οι χώροι γύρω από τον Κήπο των Ηρώων, που αναμένεται να υποδεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο των επισκεπτών, έχουν αναπλαστεί και αποτελούν πλέον έναν ιδιαίτερα καλαίσθητο χώρο», τονίζει.

Ζητούμενο, σύμφωνα με τον κ. Πετρόπουλο, είναι το Μεσολόγγι να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο ως ιστορικός προορισμός. «Αυτό που θέλουμε είναι το Μεσολόγγι να ξανασυστηθεί στον κόσμο και να αποτελέσει έναν ιστορικό προορισμό που θα εμπνέει τους επισκέπτες», προσθέτει.