Αγρίνιο: Άνδρας προσπάθησε να κλέψει μπαταρία και βενζίνη από σκάφος και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός άνδρα στο Αγρίνιο προχώρησαν οι αστυνομικοί, καθώς αποπειράθηκε να κλέψει μπαταρία και βενζίνη από σκάφος, προκαλώντας φθορές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εισήλθε σε χώρο οικίας και αποπειράθηκε να αφαιρέσει από σκάφος την μπαταρία και βενζίνη, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, ενώ προκάλεσε φθορές, αξίας 300 ευρώ.