Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Άνδρας προσπάθησε να κλέψει μπαταρία και βενζίνη από σκάφος και συνελήφθη

Αγρίνιο: Άνδρας προσπάθησε να κλέψει μπα...

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στη σύλληψη ενός άνδρα στο Αγρίνιο προχώρησαν οι αστυνομικοί, καθώς αποπειράθηκε να κλέψει μπαταρία και βενζίνη από σκάφος, προκαλώντας φθορές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εισήλθε σε χώρο οικίας και αποπειράθηκε να αφαιρέσει από σκάφος την μπαταρία και βενζίνη, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, ενώ προκάλεσε φθορές, αξίας 300 ευρώ.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Αγίας Σοφίας

Εκλογές ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα: Όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το 4ο Συνέδριο

Οι ελληνικές κολόνες στη μέση του δρόμου που έγιναν viral

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Αγρίνιο Κλοπή Αστυνομία
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03b7\u03c8\u03b7","\u0391\u03b3\u03c1\u03af\u03bd\u03b9\u03bf"," \u039a\u03bb\u03bf\u03c0\u03ae","\u0391\u03c3\u03c4\u03c5\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1"]
823978
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις