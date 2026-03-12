Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας με μαχαίρι και χωρίς δίπλωμα

Στη σύλληψη ενός άνδρα στο Αίγιο προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι, ενώ οδηγούσε και χωρίς άδεια οδήγησης.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα (395) ημερών.