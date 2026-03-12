Εκλογές ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα: Όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το 4ο Συνέδριο

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 η εκλογή αντιπροσώπων – Οι υποψήφιοι ανά δήμο στον νομό Αχαΐας
Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής για την ανάδειξη αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στο 4ο Συνέδριο του κόμματος.
Τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος στον νομό Αχαΐας θα προσέλθουν στις κάλπες για να επιλέξουν τους αντιπροσώπους που θα εκπροσωπήσουν τις τοπικές οργανώσεις στο συνέδριο.
Η διαδικασία θα διεξαχθεί με έναν (1) σταυρό προτίμησης ανά ψηφοδέλτιο.
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι υποψήφιοι ανά δήμο
Δήμος Πατρέων
Οι υποψήφιοι είναι οι εξής:
ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΒΕΡΝΑΡΔΗ ΜΕΝΙΑ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΟΓΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΟΥΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΟΖΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΛΩΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΟΥΒΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΑΛΑΒΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΖΙΩΓΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΤΣΑΝΗ ΟΛΓΑ
ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΤΣΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΛΑΜΠΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΟΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΟΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΕΝΤΟ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ
ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΥΠΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΙΚΑ ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΕΛΛΗ)
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΓΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΣΑΚΚΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΛΙΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΚΑΝΤΖΙΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΚΑΝΤΖΙΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ
ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΑΣΗΜΩ
ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
ΤΖΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΤΡΙΚΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΛΩΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΦΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δήμος Αιγιαλείας
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΛΕΥΚΗ
ΚΑΜΗΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΝΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΚΡΟΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΟΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΡΙΣΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΛΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΥΡΕΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δήμος Δυτικής Αχαΐας
ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΙΤΣΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΩΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δήμος Καλαβρύτων
ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκλογικά Τμήματα:
?ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
-11ο Δημοτικό Πατρών (Ρήγα Φεραίου & Σατωβριάνδου)
-2ο Γυμνάσιο Πατρών (Μαιζώνος 156, Τριών Ναυάρχων)
-ΚΕΠ ΡΙΟΥ (Πρώην Δημαρχείο, Αθηνών 6, Ριο)
-ΚΕΠ ΟΒΡΥΑΣ (Δημοκρατίας, Οβρυά)
?Δήμος Καλαβρύτων
(ΚΕΠ Καλαβρύτων, Αγίου Αλεξίου 35, Καλαβρυτα)
?Δήμος Αιγιάλειας
(Πολιτιστικό Κέντρο Αλέκος Μέγαρης, Κανελλοπούλου 10, Αιγιο)
?Δήμος Ερυμάνθου
(ΚΕΠ Χαλανδρίτσας, Νέο Δημαρχείο)
?Δήμος Δυτικής Αχαΐας
(Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας, Παπαδημητρίου, Κάτω Αχαΐα)
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr