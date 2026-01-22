Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Προγράμματα άθλησης για όλους από σήμερα - Οδηγίες για ενδιαφερόμενους

Το Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων, υλοποιεί τα προγράμματα Άθλησης για Όλους από σήμερα 22 Ιανουαρίου έως 31 Ιουλίου 2026.

Συγκεκριμένα υλοποιούνται τα προγράμματα: «Άσκηση Ενηλίκων», «Πρόγραμμα Προετοιμασίας για Στρατιωτικές Σχολές και ΣΕΦΑΑ».

Βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου υλοποίησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων, ορίζεται αντίτιμο συμμετοχής 5 ευρώ ανά άτομο/αθλούμενο, μηνιαίως, το οποίο είναι προαπαιτούμενο βάση του άρ.29 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α΄/29-04-2013).



Τα προγράμματα υλοποιούνται ως εξής:

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ 15:00 – 18:00 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 – 17:00, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣEΦAΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ 09:00 – 13:00 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00 – 14:00, ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00 – 20:00, ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 – 21:00, ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.



Οδηγίες για την καταβολή αντιτίμου για την συμμετοχή στα προγράμματα «Άθληση για Όλους» του Δήμου Πατρέων:

Η καταβολή του αντιτίμου θα γίνεται κάθε μήνα ανάλογα την ημερομηνία εγγραφής κάθε αθλούμενου.

Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής όλου του ποσού προκαταβολικά για όλους τους μήνες, εάν κάποιος το επιθυμεί.

Κάθε συμμετέχων αθλούμενος και αθλούμενη, πρέπει:

Για την καταβολή του αντιτίμου να δηλώνει Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ

Παραλαμβάνει από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου (Αρσάκειο - Μαιζώνος) ένα «Βεβαιωτικό Σημείωμα»

Στη συνέχεια επιδεικνύει στο Ταμείο του Δήμου το «Βεβαιωτικό Σημείωμα» και καταβάλλει το αντίτιμο των 5 ευρώ

Την απόδειξη πληρωμής που παραλαμβάνει, την επιδεικνύει στον υπεύθυνο ΚΦΑ, του προγράμματος που προτίθεται να παρακολουθήσει, για να καταγράψει τον αριθμό απόδειξής του.

Η απόδειξη πληρωμής παραμένει στον συμμετέχοντα, τουλάχιστον έως το τέλος εκάστου μηνός, σε περίπτωση που του ζητηθεί.

Η εγγραφή στα Προγράμματα θα γίνεται στο χώρο υλοποίησης των προγραμμάτων και κατά τις ώρες υλοποίησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Άθλησης τηλ. 2610 313404 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]