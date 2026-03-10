Από τις σκάλες ξέφυγαν από τους φρουρούς 5 παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν - Η στιγμή της δραματικής απόδρασης

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, οι οποίες έχουν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία, το ‘σκασαν από τους συνοδούς τους των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) σε ένα ξενοδοχείο στην Αυστραλία, όπου ζήτησαν πολιτικό άσυλο.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα socia media την Τρίτη (10.03.2026), οι πέντε παίκτριες της ομάδας του Ιράν έτρεξαν κάτω από τις σκάλες του ξενοδοχείου στην Αυστραλία, ενώ οι φρουροί τους τις κυνηγούσαν και κατάφεραν να βγουν έξω λίγο πριν κλειδωθεί η πόρτα του γκαράζ.

Η δικηγόρος των πέντε αθλητριών, Τίνα Κορντροσταμί, είπε σε αυστραλιανό σταθμό ότι οι κοπέλες επιχείρησαν να φύγουν από το πάρκινγκ, αφού πρώτα κατέβηκαν από τις σκάλες για την έξοδο κινδύνου.

Όταν οι άνδρες που τις επιτηρούσαν αντιλήφθηκαν ότι οι πέντε παίκτριες λείπουν, επικράτησε αναστάτωση.

Όπως αναφέρει το Nexta, εξοργισμένοι οι φρουροί τις ακολούθησαν και μάλιστα κατέβηκαν με τα πόδια τις σκάλες γιατί δεν είχαν τον χρόνο να περιμένουν το ασανσέρ. Για καλή τύχη των πέντε γυναικών, η πόρτα προς το πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη.

Στο λόμπι του ξενοδοχείου άρχισαν να αντιλαμβάνονται τι είχε συμβεί, με τους φρουρούς να είναι σαφώς απογοητευμένοι γιατί έπρεπε να κρατούν τις παίκτριες περιορισμένες, αλλά ξεκάθαρα απέτυχαν.