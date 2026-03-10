Σχολικό χάντμπολ: Το ΓΕΛ Ρίου σήκωσε την κούπα!

Το ΓΕΛ Ρίου αναδείχθηκε πρωταθλήτρια ομάδα στο Πανελλήνιο Σχολικό πρωτάθλημα Λυκείων Ν. Αχαΐας για την σχολική περίοδο 2025-26.

Την περασμένη βδομάδα στο Κλειστό γυμναστήριο Κώστας Πετρόπουλος στο Κουκούλι, νίκησε με σκορ 18-14 (ημ. 9-6) το 3ο ΓΕΛ Αγρινίου και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Πανελληνίου σχολικού πρωταθλήματος.

Την ερχόμενη Πέμπτη στις 11:00 π.μ. πάλι στην Πάτρα και στο ίδιο γήπεδο θα φιλοξενήσει τον νικητή των Λυκείων του Νομού Αργολίδας αι ο νικητής θα παίξει στην έδρα του με τον νικητή των Λυκείων της Κέρκυρας.

Η διευθύντρια του ΓΕΛ Ρίου κ. Μήνα Πετροπούλου καθώς και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου, αλλά και οι υπεύθυνοι καθηγητές φυσικής αγωγής του ΓΕΛ Ρίου κ. Αναστασία Στρατούλια και ο κ. Στρατής Προδρομάκης, συγχαίρουν και δια του Τύπου τους μαθητές τους για την επιτυχία τους.

Στην φωτογραφία διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Θ. Κατσένης, Χ. Φορτώσης, Τ. Λουκόπουλος, Χ. Χρόνης ( πίσω ), Σ. Αθανασόπουλος, Α. Κυριαζόπουλος, Μήνα Πετροπούλου (δ/ντρια), Π. Σιάχος, Α. Παπαδημητρόπουλος ( πίσω ), Ν. Τζελετόπουλος, Δ. Αλεξανδρόπουλος ( πίσω ), Φ. Κανελλόπουλος, Β. Χρόνης ( πίσω ), Ι. Κριμπάς. Λείπουν από την φωτογραφία και οι μαθητές: Δ. Λάτσινος, Α. Γιώτης, Σ. Αλεξανδρόπουλος και Κ. Φύσσας.