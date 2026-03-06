Ο Δημήτρης Αβραμίδης παρουσιάζει το ημερολόγιο του Δημήτρη Λάγαρη

Κατά ένα τραγικό τρόπο, στο ίδιο σημείο που κατά την παράδοση υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης του 1821, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, τέλη Μαρτίου, στο ίδιο ακριβώς σημείο υψώθηκε ακριβώς 120 χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 1941, η γερμανική Σημαία με τον αγκυλωτό Σταυρό.

Είναι Σάββατο 26 Απριλίου του 1941 και οι Ναζί που έχουν καταλάβει την Ελλάδα, υψώνουν τη σημαία τους και στην κατακτημένη Πάτρα. Επέλεξαν ένα αρχοντικό στο ύψος της πλατείας Αγίου Γεωργίου στο αρχαίο Ωδείο.

Την «τελετή» παρακολουθεί και καταγράφει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Λάγαρης, αρχισυντάκτης της «Πελοποννήσου» που μάλιστα απαθανατίζει την ύψωση της σημαίας με δύο «κλικ».

Οι μοναδικές αυτές φωτογραφίες, πραγματικά ντοκουμέντα, διασώθηκαν στο μικρό ημερολόγιο που διατηρούσε ο ίδιος.

Στην ιδιόχειρη λεζάντα αναφέρει πως η ύψωση της σημαίας των Ναζί έγινε στην οικεία Παπαγιαννοπούλου, που βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, στην πλευρά προς το Ρωμαϊκό στάδιο, που σήμερα έχει απαλλοτριωθεί και όλα τα κτίρια έχουν γκρεμιστεί.

Το ημερολόγιο του Δημήτρη Λάγαρη κυκλοφορεί σε βιβλίο «Ημερολόγια Κατοχής Δημητρίου Λάγαρη» με την επιμέλεια του δημοσιογράφου Δημήτρη Αβραμίδη και συνιστά σημαντικής σημασίας ψηφίδα στο μωσαϊκό με την ιστορία της Πάτρας.

Η σχετική εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 12 Μαρτίου στις 7μ.μ. το απόγευμα στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, Φιλοποίμενος 24.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΑΡΗΣ

Ο Δημήτρης Λάγαρης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1913. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία του το 1930 από την εφημερίδα «Τηλέγραφος» [«Πελοπόννησος»]. Υπήρξε ανταποκριτής των αθηναϊκών εφημερίδων «Ελληνική», «Πρώτα», «Ελληνισμός», «Βραδυνή», «Εστία», «Εμπρός». Διετέλεσε επίσης ανταποκριτής του ειδησεογραφικού πρακτορείου Ρόιτερ. Μεταπολεμικά υπήρξε αρχισυντάκτης στην «Πελοπόννησο».

Συγγραφέας των βιβλίων «Σοφία Παλαιολόγου, η Πατρινοπούλα αυτοκράτειρα της Ρωσίας» (1948) και «Πέντε χρόνια αίματος, δόξης και σκλαβιάς, η Πάτρα στον πόλεμο και στην κατοχή» (1946).

Εργάσθηκε ως δημοσιογράφος στην Πάτρα επί 35 χρόνια. Την περίοδο 1941-45 αποσύρθηκε εκουσίως από την δημοσιογραφία λόγω της ξενικής κατοχής. Το 1941 απαθάνατισε με τη φωτογραφική του μηχανή την εγκατάσταση των γερμανικών Δυνάμεων Κατοχής, σε σπίτι στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου. Στις πρώτες δημοτικές εκλογές της μεταπολίτευσης, που έγιναν το Μάρτιο του 1975, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Πατρέων με το συνδυασμό του Βασίλη Πιλάλη.

Εκ των ιδρυτών της ΕΣΗΕΠΗΝ που έκανε τα πρώτα της βήματα το 1939 και πρόεδρός της την περίοδο 1950-1962. Κορυφαίος δημοσιογράφος της Ένωσης, επί της προεδρίας του πρωταγωνίστησε στην ίδρυση της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Τύπου της Ένωσης Συντακτών που δημιουργήθηκαν το 1956.

Ο Δημήτρης Γ. Λάγαρης ήταν κάτοικος μέχρι το θάνατό του στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, με την σύζυγό του Αναστασία Σέμπου, δασκάλα εν ζωή, αμφότεροι θαμμένοι στο Α’ Νεκροταφείο της Πάτρας. Πέθανε στην Πάτρα το 1978.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Ο συγγραφέας Δημήτρης Αβραμίδης γεννήθηκε και κατοικεί στην Πάτρα. Ασχολήθηκε από μικρός με τη δημοσιογραφία, την οποία υπηρετεί με μοναδική συνέπεια από διάφορες θέσεις σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες της πόλης («Πελοπόννησος», «Ημέρα», «Γνώμη» κ.ά.). Είναι το δεύτερο βιβλίο του, είχε προηγηθεί το 2006 η συμμετοχή του στο συλλογικό έργο «Τα μεγάλα ρεπορτάζ της Πάτρας» (Αχαϊκές εκδόσεις», 2006).