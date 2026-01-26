Το 10ο βιβλίο του Τάσσου Σταθόπουλου μιλά για το μεγαλείο του Ολυμπιακού Πατρών

Το μεγαλείο του Ολυμπιακού Πατρών αναδεικνύεται στο βιβλίο του Πατρινού δημοσιογράφου & συγγραφέα Τάσσου Σταθόπουλου «Ολυμπιακός Πατρών, από την προσφυγιά στο γήπεδο».

Το 10ο βιβλίο του έγκριτου δημοσιογράφου, μέλους της ΕΣΗΕΠΗΝ, αφιερωμένο στους πρόσφυγες που άλλαξαν τη μοίρα του αχαϊκού ποδοσφαίρου. Η αρχή για τον Ολυμπιακό Πατρών τον Ιούλιο του 1925, όταν ιδρύθηκε από έξι παίκτες της Παναχαϊκής και τέσσερις του Λευκού Αστέρα, όλοι τους πρόσφυγες, ως Ερμής με χρώματα το μπλε και το άσπρο. Μέσα σε ένα μήνα άλλαξε ονομασία, Ολυμπιακός, και αγωνίστηκε επίσημα στο τοπικό πρωτάθλημα.

Στο βιβλίο (εκδόσεις «ΤΟ ΔΟΝΤΙ»), η ιστορία από την ίδρυση του Συλλόγου μέχρι σήμερα. Παράγοντες, ποδοσφαιριστές, αγώνες, επιτυχίες, πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

*Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, με ομιλητές τον δημοσιογράφο Δημήτρη Αβραμίδη, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Πατρών Κώστα Καλπουζάνη, τον συγγραφέα Τάσσο Σταθόπουλο, ενώ μήνυμα απέστειλε ο αρχηγός της Ολυμπιακής αποστολής Πέτρος Συναδινός.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος και ο αντιπρόεδρος της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πατρών Χρήστος Πλούμης.

Την εκδήλωση συντόνισε ο αθλητικός συντάκτης και μέλος της Ε.Ε. της ΕΠΣ Αχαΐας Δημήτρης Σαρρής.

Ο Τάσσος Σταθόπουλος που είναι στο χώρο της δημοσιογραφίας από το 1987, εργάζεται στο «thebest.gr» και στο «sportin.gr».