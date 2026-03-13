Panetoliko Mountain Trail Run 2026: Ξεκίνησαν οι εγγραφές

Η διοργανωτική ομάδα του Panetoliko Mountain Trail Run ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για την 3η διοργάνωση του αγώνα στα Παρακαμπύλια στο Αγρίνιο!

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές για τους δρομείς, θα πραγματοποιούνται on-line μέσω της RaceID, με μέγιστο όριο τους εκατόν πενήντα (150) δρομείς για τις διαδρομές του Ημιμαραθωνίου και του αγώνα των 8χλμ και μέγιστο όριο τους εκατό (100) δρομείς για τον παιδικό αγώνα "Παναιτω-λυκάκι".

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, μεταβείτε στην ενότητα “Εγγραφή” του site της διοργάνωσης https://panetolikotrailrun.gr/registration/ ή απευθείας στο σύνδεσμο, https://raceid.com/el/races/14658/about

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές θα κλείσουν την Κυριακή 14/6/2026 (ή με την συμπλήρωση των ορίων δρομέων ανά διαδρομή).

Την ημέρα του αγώνα, εγγραφές θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στη γραμματεία του αγώνα, μέχρι και 40 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.

Το κόστος εγγραφής για τον αγώνα των 21χλμ, ανέρχεται στα 17 ευρώ για τις ατομικές εγγραφές , ενώ για ομαδικές εγγραφές άνω των 10 ατόμων μέσω συλλόγων, δίνεται έκπτωση και το κόστος ανέρχεται στα 15 ευρώ/άτομο.

Για τον αγώνα των 8χλμ, το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα 10 ευρώ για τις ατομικές εγγραφές , ενώ για ομαδικές εγγραφές άνω των 10 ατόμων μέσω συλλόγων, δίνεται έκπτωση και το κόστος ανέρχεται στα 8 ευρώ/άτομο.

Το αντίτιμο της εγγραφής καταβάλλεται μέσω on-line πληρωμής στην πλατφόρμα εγγραφών (ή στις γραμματείες, στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν εγγραφές την ημέρα του αγώνα).

Η συμμετοχή στο Παναιτω-λυκάκι είναι ΔΩΡΕΑΝ .

Δήλωσε τη συμμετοχή σου και έλα να τρέξουμε στο "Μονοπάτι του Λύκου", την Κυριακή 21/06/2026!