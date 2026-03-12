Παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις με 6,31μ. στην Ουψάλα- Έβδομος ο Καραλής με 5,80μ.

Ο σπουδαίος Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε και πάλι το θαύμα του!

Ο Σουηδός στην... έδρα του στην Ουψάλα πέταξε πάνω από τα 6,31μ. και σημείωσε ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ! Βελτίωσε το δικό του 6,30μ. κατά ένα εκατοστό, όπως κάνει κάθε φορά, ξεσηκώνοντας τον κόσμο στις κερκίδες, αλλά και τους συναθλητές του.

Έβδομος ο Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με άκυρη προσπάθεια, βρήκε ρυθμό και πέρασε με άνεση τα 5,80μ., ενώ όλες οι προσπάθειές του στα 6,00 μ. ήταν άκυρες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αποφάσισε να μην επιχειρήσει στα 5,90 μέτρα και συνέχισε απευθείας στο επόμενο ύψος, τα 6,00 μέτρα. Ωστόσο, όλες οι προσπάθειές του στα 6,00 μ. -τρεις συνολικά- ήταν άκυρες, με τον πήχη να τον «βρίσκει» κατά την κάθοδο στο δεύτερο άλμα που επιχείρησε.