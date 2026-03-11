Δημοσιογραφικά Βραβεία ΠΣΑΤ: Η Τελετή στην Αθήνα

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) διοργανώνει και φέτος τα Δημοσιογραφικά Βραβεία του 2025, για τους συναδέλφους – μέλη του Συνδέσμου.

Η απονομή των δημοσιογραφικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 και ώρα 12μ. στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα).

Ανάμεσα στους βραβευόμενους στην τελετή απονομής των 28ων Δημοσιογραφικών Βραβείων, είναι και ο αθλητικός συντάκτης του thebest.gr, Τάσσος Σταθόπουλος, για τη συγγραφή του βιβλίου «Ολυμπιακός Πατρών 1925-2025, από την προσφυγιά στο γήπεδο» (Εκδόσεις Το Δόντι).