Από σήμερα στα βιβλιοπωλεία το νέο βιβλίο της διευθύντριας σύνταξης του thebest.gr Γ. Κοντογεωργοπούλου, «Τάματα»

Η δημοσιογράφος, διευθύντρια σύνταξης του thebest.gr Γιώτα Κοντογεωργοπούλου, συγγραφέας δύο μυθιστορημάτων που αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς -Η μυρωδιά του αχινού (Ωκεανίδα, 2020) και Σσαμπάτ (BELL, 2023)- επιστρέφει από σήμερα στα βιβλιοπωλεία με μια ιστορία που θα συζητηθεί, ένα βιβλίο που επιβεβαιώνει τη θέση της ως μία από τις πιο ξεχωριστές και δυνατές φωνές της σύγχρονης ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας.

Στο πολυαναμενόμενο «Τάματα» τα μυστικά και οι ενοχές του παρελθόντος διεισδύουν περίτεχνα και μεθοδικά σε μια σκοτεινή και φαινομενικά ανεξήγητη υπόθεση εγκλήματος στο παρόν. Η φωτεινή, Πασχαλινή Κέρκυρα μετατρέπεται σ’ έναν τόπο σκιών, που διψάει για δικαίωση και λύτρωση.

Αυτό είναι το πιο ατμοσφαιρικό, απολαυστικά πολυεπίπεδο και καθηλωτικό crime μυθιστόρημα που θα διαβάσετε φέτος!

Από το οπισθόφυλλο

Μεγάλο Σάββατο, Κέρκυρα.

Σε ένα παλιό κτίριο στο Λιστόν, ένα παιδί βρίσκεται δολοφονημένο.

Πάνω στο σώμα του, ένα παράξενο σημάδι·

ένα μήνυμα που οδηγεί σε έναν σκοτεινό, ξεχασμένο τόπο.

Όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παλιά πολυκατοικία γίνονται ύποπτοι.

Ζωές φαινομενικά ήσυχες αρχίζουν να ραγίζουν.

Ένα κέρινο τάμα.

Ένα εγκαταλελειμμένο χωριό.

Ένα αλλόκοτο κορίτσι.

Ένα πολύνεκρο τροχαίο.

Μια σχέση στην εντατική.

Και το βουητό των μελισσών.

Κάθε τάμα, μια ιστορία.

Κάθε υπόσχεση, ένα ψέμα.

Κι ένα παιδί συνεχίζει να δείχνει τον δρόμο

προς κάτι που κανείς δε θέλει να θυμηθεί.

Η λύση βρίσκεται εκεί που κανείς δε θέλει να κοιτάξει.

Ένα σκοτεινό αστυνομικό θρίλερ για τη μνήμη, την ενοχή και τα δεσμά που δεν λύνονται ούτε με τον θάνατο.

Παρουσιάση του βιβλίου στην Πάτρα

Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:30, στο Μηχανουργείο - Πολυχώρος Πολιτισμού & Θέατρο Τέχνης στην Πάτρα.