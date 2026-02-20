Στα δικαστήρια ο βαρυποινίτης για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού

Οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα στα δικαστήρια Λαμίας, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης που κατηγορείται για τη δολοφονία του Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου, σε δωμάτιο του αρχιφυλακείου των φυλακών Δομοκού, την περασμένη Κυριακή.

Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε με κλούβα της Αστυνομίας και τη συνοδεία ισχυρής δύναμης 4 περιπολικών, ενώ ο κατηγορούμενος δεν προχώρησε σε καμία δήλωση κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο. Πριν από την απολογία του είχε σύντομη συνομιλία με τον συνήγορό του, κ. Τάρτη, ενώ σύμφωνα με το lamianow αναμένεται να απολογηθεί με γραπτό υπόμνημα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.