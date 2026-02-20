Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με εκδηλώσεις, σεμινάρια και εκθέσεις.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας , Patras IQ – Patras Innovation Quest 2026|Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών |27.02.2026-01.03.2026

Η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας , Patras IQ – Patras Innovation Quest 2026 επιστρέφει από Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 έως την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με σύνθημα «Συνεργαζόμαστε- Δημιουργούμε – Καινοτομούμε».

Η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras lnnovation Quest – PATRAS IQ, η οποία διεξάγεται από το 2012, έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης μεταξύ ερευνητικού και παραγωγικού τομέα και αποτελεί μια μακροχρόνια αναπτυξιακή πρωτοβουλία που προωθεί ένα σύνολο δράσεων δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, με κορυφαία εκδήλωση την ετήσια 3ήμερη διοργάνωση της Έκθεσης Patras IQ.

Στόχος της Έκθεσης είναι η δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων ιδεών για την ανάπτυξη νέων και την βελτιστοποίηση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών στο εθνικό και παγκόσμιο γίγνεσθαι. Σκοπός της είναι η αξιοποίηση της γνώσης με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Η τελετή εγκαινίων της φετινής Έκθεσης πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27.02.2026 και ώρα 10:00 π.μ. Την επετειακή 9η Έκθεση Patras IQ 2026, εγκαινιάζει ως κεντρικός ομιλητής ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας, ενώ η πρώτη ημέρα της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί μουσικά με μια μοναδική συναυλία από την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής «Anima mea» του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας «Ελένη Καραΐνδρου». Πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/patras-iq-2026-save-the-date-teleti-egkainion-27-2-2026-kai-ora-10-00-p-m/

Το πρόγραμμα, εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς και μπορείτε να εντοπίσετε μέσω του συνδέσμου: https://patrasiq.gr/programma-patrasiq-2026/

Πληροφορίες και επικοινωνία μέσω του συνδέσμου: https://patrasiq.gr/

Ο Μπρεχτ, ο Αριστοτέλης και η Αντιγόνη | 25.02.2026, 18:30

Αναλυτικές πληροφορίες και τη σχετική πρόσκληση στη διάλεξη μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/o-brecht-o-aristotelis-kai-i-antigoni-25-02-2026/

Σεμινάριο: Floods, Drought and Warming: What can a Civil Engineer do?

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει σεμινάριο που απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος, αλλά και ενδιαφερόμενους/ες άλλων Τμημάτων. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:00 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στο αμφιθέατρο «Μαστρογιάννης». Ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής κ. Ashish Sharma.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/seminario-floods-drought-and-warming-what-can-a-civil-engineer-do-26-02-2026-1300/

Εγκαίνια του «Μουσείου Εκπαίδευσης» | 02.03.2026 , 18:30

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων λειτουργίας του, ανακοινώνει με χαρά τα εγκαίνια του Μουσείου Εκπαίδευσης, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:30, στον νέο του χώρο, στο Κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Νότια Πτέρυγα, 1ος όροφος) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Μουσείο Εκπαίδευσης ιδρύθηκε το 2007 από τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ιωσήφ Μπουζάκη και έκτοτε αποτελεί έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού και γνώσης. Βασικός του στόχος υπήρξε πάντα να φέρνει τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες σε επαφή με τον κόσμο της εκπαίδευσης του παρελθόντος, μέσα από μια διαδρομή που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες.

Με την επαναλειτουργία του το Μουσείο φιλοδοξεί να συνεχίσει να αποτελεί έναν πολυδιάστατο χώρο γνώσης, μνήμης και συμπερίληψης, σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές αρχές των Πανεπιστημιακών Μουσείων, καθώς και έναν ακαδημαϊκό και πολιτισμικό πυρήνα αφιερωμένο στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, στην καταγραφή και ανάδειξη παιδαγωγικού υλικού και στη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Στους βασικούς στόχους περιλαμβάνονται, επίσης, η διατήρηση και προβολή της εκπαιδευτικής κληρονομιάς, η υποστήριξη της έρευνας και της διδασκαλίας, καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων ανοικτών στο ευρύ κοινό.

Την οργανωτική και επιστημονική ευθύνη του έργου έχουν αναλάβει η κ. Αλεξάνδρα Πατρικίου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος, και η κ. Φρύνη Κωσταρά, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος, οι οποίες σχεδίασαν το στήσιμο της έκθεσης στον νέο χώρο, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την επαναλειτουργία του Μουσείου, ενώ την εποπτεία του έργου είχε η Καθηγήτρια κ. Άννα Φτερνιάτη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνεργάστηκαν με την κ. Άννα Λιακοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο Τ.Επ.Ε.Κ.Ε., η οποία συνέβαλε ενεργά στην καταγραφή του υλικού, καθώς και με την κ. Μαρία Αργυροπούλου, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία παρείχε πολύτιμες κατευθύνσεις.

Την εκδήλωση των εγκαινίων, στην οποία θα παρευρεθούν μέλη της πανεπιστημιακής και εκπαιδευτικής κοινότητας, φοιτητές/-τριες και εκπρόσωποι φορέων της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, θα χαιρετίσουν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χ. Ι. Μπούρας, η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, Αν. Καθηγήτρια Ε. Αλμπάνη, ο Κοσμήτορας της ΣΑΚΕ, Καθηγητής Γ. Ι. Ξυδόπουλος, ο Πρόεδρος του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε., Καθηγητής Γ. Νικολάου, ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ι. Μπουζάκης, η Διευθύντρια του Μουσείου Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Ά. Φτερνιάτη, ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ν. Δελέγκος, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχουν η κ. Α. Πατρικίου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. και η κ. Φ. Κωσταρά, μέλος ΕΔΙΠ του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί σύντομη ξενάγηση στον χώρο και μικρή δεξίωση.

Εκλογή του Ομότιμου Καθηγητή Μιχαήλ Φαρδή ως μέλους της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών (NAE) των ΗΠΑ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει με χαρά ότι ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου, κ. Μιχαήλ Φαρδής, είναι ένα από τα 28 διεθνή μέλη της Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ (National Academy of Engineering) που εξελέγησαν το 2026.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/eklogi-tou-om-kath-mich-fardi-os-melous-tis-ethnikis-akadimias-michanikon-nae-ton-ipa/

Εκλογή του Αναπληρωτή Καθηγητή Επεμβατικής Καρδιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γρηγορίου Τσίγκα στη θέση του Αντιπροέδρου της Ένωσης Επεμβατικών Καρδιολόγων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια την εκλογή του Αναπληρωτή Καθηγητή Επεμβατικής Καρδιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γρηγορίου Τσίγκα, στη θέση του Αντιπροέδρου της Ένωσης Επεμβατικών Καρδιολόγων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Η εκλογή αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της επιστημονικής του πορείας, της κλινικής του αριστείας και της ενεργού συμβολής του στην πρόοδο της επεμβατικής καρδιολογίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, συνιστά ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο εκπροσωπείται στον κορυφαίο θεσμικό φορέα της επεμβατικής καρδιολογίας στην Ελλάδα.

Η Ένωση Επεμβατικών Καρδιολόγων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των επιστημονικών εξελίξεων, στην προώθηση της καινοτομίας, στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των καρδιολόγων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.

Η παρουσία και η εκλογή του κ. Τσίγκα στη θέση του Αντιπροέδρου επιβεβαιώνουν τη δυναμική παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής εφαρμογής στον χώρο της καρδιολογίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως κέντρου αριστείας και καινοτομίας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής και διεθνούς καρδιολογικής κοινότητας.

Σημαντική η συμβολή του κ. Χάρη Λαμπρόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην εδραίωση του εγχώριου επενδυτικού οικοσυστήματος κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital / Private Equity)

Εξαιρετικά σημαντικό το αποτύπωμα της συμμετοχής του κ. Χάρη Λαμπρόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Προέδρου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ), του Sovereign Fund of Funds της Ελλάδας, στην εδραίωση του εγχώριου επενδυτικού οικοσυστήματος κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital / Private Equity) που αριθμεί πλέον 42 νέα funds και συνθέτει ένα επενδυτικό οικοσύστημα με ουσιαστικό μέγεθος και βάθος που στηρίζει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το ελληνικό ταλέντο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω άρθρο: https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/ependyseis/neo-ependitiko-kima-apo-42-ellinika-funds-me-dinami-piros-275-dis-evro-pics/

Διάκριση μέλους του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Μια εξαιρετική διεθνής διάκριση έρχεται για την υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χριστίνα Παπαευθυμίου. Η κ. Παπαευθυμίου αποτελεί την πρώτη Ελληνίδα υποψήφια διδάκτορα που εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή σε επίσημη συνεργασία με το ESRF.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/diakrisi-melous-tou-tmimatos-viologias/

Ψηφιακή Κλασική Φιλολογία – Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων (Εαρινό εξάμηνο 2026)

Ο κύκλος σεμιναρίων «Ψηφιακή Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διερευνά τις δημιουργικές και ερευνητικές συνέργειες ανάμεσα στις Κλασικές Σπουδές και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Από τη μελέτη του αρχαίου δράματος (SkeneGraph) και τις σχολιασμένες ψηφιακές εκδόσεις «ελασσόνων» τραγικών (FragTrag), έως την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την μελέτη της Κλασικής Αρχαιότητας (TALOS, Digital Epigraphy and Archaeology Project) και την χαρτογράφηση και ψηφιακή ανάλυση των χώρων, μνημείων και τοπίων που περιγράφει η αρχαία περιηγητική γραμματεία (Digital Periegesis), οι ομιλίες αναδεικνύουν πώς η πληροφορική, η ανάλυση δεδομένων και τα ψηφιακά εργαλεία μετασχηματίζουν τον τρόπο που μελετούμε, αναπαριστούμε και ερμηνεύουμε τον αρχαίο κόσμο.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/psifiaki-klasiki-filologia-kyklos-diadiktyakon-seminarion-earino-examino-2026/

To νέο τεύχος του περιοδικού του Πανεπιστημίου Πατρών @UP: επιτέλους ηλεκτρονικό - 26o τεύχος @Up

Ήρθε η ώρα το περιοδικό του Πανεπιστημίου Πατρών να γίνει ηλεκτρονικό! Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών το 26ο τεύχος με πλούσια ύλη: https://upmagazine.upatras.gr/issue/tefchos-26/

Η ομάδα του περιοδικού @up ευχαριστεί το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού και ιδίως τον κ. Βασίλη Γιαννακόπουλο που ανταποκρίθηκε με κέφι και προθυμία σ' αυτή τη νέα προσπάθεια για βελτίωση.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το περιοδικό επιθυμεί τη συνεργασία όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών και απευθύνεται επίσης σε όλα τα μέλη της και σε όποιον ενδιαφέρεται. Όποιος/α επιθυμεί τη συνεργασία μπορεί να επικοινωνήσει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Το επόμενο τεύχος θα αναρτηθεί στις 15 Απριλίου. Μπορείτε να στείλετε την ύλη σας έως τις 20/3. Επίσης, όποιος θα ήθελε να συμμετάσχει στην εθελοντική αυτή προσπάθεια σε συστηματική βάση, από όποια ομάδα της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, μη διστάσει να επικοινωνήσει με την ομάδα.

Σεμιναριακό Μάθημα | «Δημιουργική & Επιτελεστική Γραφή – Creative & Performance Writing»

Το Τμήμα ΤΕπΕΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη του σεμιναριακού μαθήματος «Δημιουργική & Επιτελεστική Γραφή – Creative & Performance Writing», το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος.

Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικής γραφής, επιτελεστικής σύνθεσης και performance writing / poetry, συνδυάζοντας τη γραφή με τη φωνή, το σώμα και τη σκηνική παρουσία.

Πληροφορίες Μαθήματος

-Διάρκεια: ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο

-Ώρες διδασκαλίας: 3 εβδομαδιαίως

-Δεν αποδίδει πιστωτικές μονάδες (ECTS)

-Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία δύναται να συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Πτυχίου

Το μάθημα διδάσκεται από τη κ. Μάρω Γαλάνη, PhD στις Παραστατικές Τέχνες, MA στη Δημιουργική Γραφή, Μέλος ΕΕΠ του ΤΕπΕΚΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Δηλώσεις συμμετοχής & πληροφορίες: [email protected]

+30 6937049319

Το μάθημα είναι επίσης ανοιχτό σε Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων.

Erasmus+ KA131 Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff mobility for Teaching/STA)

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/erasmus-ka131-kinitikotita-didaktikou-prosopikou-gia-didaskalia-staff-mobility-for-teaching-sta-3/

Erasmus+ KA131 Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση (Staff mobility for Training/STT)