Βιολάντα: Στο «μικροσκόπιο» και άλλα πρόσωπα για την έκρηξη

Τις ευθύνες στους μηχανικούς, στους πολεοδόμους και στα στελέχη της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής, ρίχνει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, που προφυλακίστηκε την Πέμπτη (19.02.2026) για τις παραλήψεις και τις παρατυπίες στο μοιραίο εργοστάσιο των Τρικάλων, όπου και έγινε η έκρηξη οδηγώντας στον θάνατο τις 5 εργαζόμενες μητέρες.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, μετά από την πολύωρη απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος και μεταφέρθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Οι δικηγόροι του ετοιμάζουν προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκισης του η οποία θα βασιστεί και στις ευθύνες όσων έδωσαν εγκρίσεις για τις άδειες. Φέρεται να υποστήριξε μάλιστα πως έμαθε για την έντονη οσμή (από τη διαρροή προπανίου) με μεγάλη καθυστέρηση με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη πριν προλάβει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ο ανακριτής που έχει στα χέρια του όλη τη δικογραφία αναμένει εγγράφως και την απολογία του επιχειρηματία και ακολούθως θα κρίνει εάν θα καλέσει και άλλους ως μάρτυρες ή θα ζητήσει από την εισαγγελέα Τρικάλων να ασκήσει νέες ποινικές διώξεις.

Κατά την πολύωρη απολογία του, ο ανακριτής του έδειξε βίντεο της έκρηξης, με τον ιδιοκτήτη να ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος, κάτι που, σύμφωνα με αυτόν, αποδεικνύεται στο γεγονός πως άφηνε τα παιδιά του να παίζουν στον χώρο.

«Είμαι συγκλονισμένος από τις εικόνες και τα βίντεο» , φέρεται να δήλωσε. «Όλες μου οι ενέργειες στο έργο διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης είχαν όλα αυτά τα έτη ως γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων και την απολύτως νόμιμη λειτουργία της», είπε σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο ανακριτής τον ρώτησε και για το πότε έμαθε για την έντονη οσμή.

«Δεν υπήρξε ενημέρωση μου και γνώση μου για οσμή αερίου ή τυχόν οσμή από τις τουαλέτες. Αντιμετωπίστηκε με επέμβαση του υδραυλικού», υποστήριξε δηλώνοντας ότι «ουδεμία ειδική ή άλλη όχληση ή ενημέρωση υπήρξε» προς τον ίδιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του υδραυλικού, δύο μήνες πριν το δυστύχημα είχε αντιληφθεί την οσμή αερίου, κάτι που του είχαν επισημάνει και άλλοι εργαζόμενοι. «Ενημέρωσα προσωπικά εγώ ο ίδιος τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον διευθυντή παραγωγής», υποστήριξε ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ίδια μαρτυρία, έγιναν μετρήσεις που δεν εντόπισαν κάτι, ενώ έλαβε οδηγία από προϊστάμενό του να απαντά σε όσους εργαζομένους ανέφεραν οσμή ότι προέρχεται από τους βόθρους.

Τα έγγραφα που «καίνε» τον ιδιοκτήτη

Αν και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου επιρρίπτει την ευθύνη στους συνεργάτες τεχνικούς που υπέγραφαν τις τεχνικές μελέτες, τα στοιχεία της δικογραφίας καταδεικνύουν αστοχίες και κενά ασφαλείας.

Δύο υπέργειες δεξαμενές 9.000 και 5.000 λίτρων εμφανίζονται σε διαφορετικές μελέτες, άλλοτε ως λειτουργικές και άλλοτε ως ανενεργές, ενώ οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν επίσης σοβαρά ζητήματα πυροπροστασίας. Για όλα αυτά τα θέματα που λένε και μου καταμαρτυρούν υπάρχουν επιστήμονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και άλλοι οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές και τις σφραγίδες τους και έχουν βγει άδειες.

Την ίδια στιγμή, το LiveNews δημοσιοποίησε έγγραφο που περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις εταιρείας που έγιναν στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, με στόχο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων υγραερίου του εργοστασίου. Το πρώτο έγγραφο φέρει ημερομηνία Ιούλιος 2025.

Σε αυτό, η εταιρεία του αναφέρει τις προτάσεις της για τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, τονίζοντας ότι κάποιες από αυτές επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Η εταιρεία, του τονίζει μεταξύ άλλων ότι το υλικό κατασκευής δικτύου δεν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό ενώ στο έγγραφο αναφέρονται και οι δεξαμενές.

Ουσιαστικά το έγγραφο αναφέρει το τι είναι παράνομο και τι πρέπει να διορθωθεί στο δίκτυο με το προπάνιο. Για τις εργασίες, η συγκεκριμένη εταιρεία, ζητούσε 32.000 ευρώ.