Κασσελάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε, θα γίνει συνιστώσα του Τσίπρα»

Σε συνέντευξή του στο Ράδιο Γάμμα 94.0 και στον Γιώργο Καρβουνιάρη, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε στις πολιτικές του πρωτοβουλίες, στο νέο του κόμμα «Δημοκράτες» και στις εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λειτουργεί σήμερα, δεν θα συμμετάσχει ως αυτόνομο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να οδηγηθεί σε διάσπαση ή σε διαφορετική οργανωτική μορφή. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της επόμενης ημέρας μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνεργασιών, δήλωσε ότι δεν θεωρεί εφικτή τη συμπόρευση με τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική στη λειτουργία των κομμάτων της Μεταπολίτευσης. Αντίθετα, απηύθυνε κάλεσμα σε βουλευτές που, όπως ανέφερε, επιθυμούν διαφορετική πολιτική κατεύθυνση, να εξετάσουν το ενδεχόμενο ένταξης στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Ως προς το πρόγραμμα των «Δημοκρατών», παρουσίασε την έννοια της «Επάρκειας» ως κεντρικό άξονα πολιτικής, με στόχο – όπως είπε – τη διασφάλιση βασικών συνθηκών διαβίωσης για τους πολίτες. Μεταξύ των προτάσεων που ανέφερε περιλαμβάνονται η παροχή 100 δωρεάν κιλοβατωρών ηλεκτρικής ενέργειας μηνιαίως για την κύρια κατοικία κάθε νοικοκυριού και η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας απευθείας σύνδεσης παραγωγών και καταναλωτών.

Επιπλέον, τόνισε ότι το κόμμα του θα δώσει έμφαση στη διαφάνεια και στην επιλογή υποψηφίων με κριτήρια ακεραιότητας.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην κριτική που, όπως είπε, δέχεται το τελευταίο διάστημα, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση και πολιτική αντιπαράθεση. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού σκηνικού και κάλεσε τους πολίτες να αξιολογήσουν τις νέες προτάσεις με αυτόνομα κριτήρια.