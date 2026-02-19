Η εισήγηση των αντιδημάρχων Πλέσσα και Μελά για τα τέλη και το τεχνικό πρόγραμμα

Οι Αντιδήμαρχοι Διοίκησης και Οικονομικών, Διονύσης Πλέσσας, και Έργων, Παναγιώτης Μελάς, στην σημερινή πολιτική τους εισήγηση, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα Δημοτικά Ανταποδοτικά Τέλη, τα Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων για το έτος 2026, ανέφεραν:

«Κουβεντιάζουμε σήμερα τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, τα τέλη Κοινοχρήστων χώρων και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2026.

Όλα αυτά τα χρόνια πορευτήκαμε και πορευόμαστε με κριτήριο τις ανάγκες του πατραϊκού λαού και στόχο να δίνουμε ανάσες στην καθημερινότητα των λαϊκών οικογενειών, της νεολαίας και των παιδιών μας. Με αυτό το κριτήριο διαμορφώνουμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, αλλά και την τιμολογιακή πολιτική του Δήμου.

Το κυρίαρχο για εμάς σε σχέση με την ανταποδοτικότητα και τα τέλη είναι ότι:

Δεν πρέπει να υπάρχει η κρίσιμη σύνδεση της λειτουργίας της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού με τα έσοδα μέσω των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Η λειτουργία τους δεν πρέπει να είναι ανταποδοτική, αλλά χρηματοδοτούμενη από τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού ο πατραϊκός λαός τα έχει προπληρώσει μέσω των θεσμοθετημένων πόρων για να έρχονται στο Δήμο κατ’ έτος για τη λειτουργία του και το κράτος τα παρακρατεί, με ποσά 65 με 67 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο .

Θέση μας εκφρασμένη από την περίοδο που ακόμα ήμασταν αντιπολίτευση, ήταν και είναι η κατάργηση των ανταποδοτικών αυτών τελών, για τον πατραϊκό λαό, αλλά και ολόκληρη τη χώρα.

Επιβεβαιώνονται, όμως καθημερινά, όλα όσα έχουμε πει ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή στον πατραϊκό λαό.

Το αφήγημα της αποκέντρωσης, της «αυτοδιοίκησης» και των «ισχυρών» Δήμων ξεθώριασε και η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Το πλαίσιο της Τοπικής Διοίκησης, που επανειλημμένα έχουμε προβάλλει το ρόλο του ως εχθρικό για τις ανάγκες του λαού μας, μέσα στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε ως Δημοτική Αρχή και Δημοτικό Συμβούλιο, σημαδεύεται από τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που προώθησαν όλες με τη σειρά οι Κυβερνήσεις. Σήμερα αυτές οι αναδιαρθρώσεις περνούν σε νέο επίπεδο, με την Τοπική Διοίκηση να ενισχύει το ρόλο της ως αμορτισέρ που θα απορροφάει τους κραδασμούς της λαϊκής κατακραυγής.

Επιχειρείται το επόμενο διάστημα κι άλλες κρίσιμες υπηρεσίες για τη ζωή του λαού, όπως είναι τα Νοσοκομεία, η πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας κτλ, να περάσουν στην ευθύνη της Τοπικής Διοίκησης, κάποιοι μάλιστα το εύχονται και δεν δίστασαν να το προτείνουν και στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ, αλλά και στην γενική συνέλευση της ΠΕΔ, ενώ κρίσιμοι για τις λαϊκές οικογένειες παροχές δρομολογείται να οδηγηθούν στην ανταπόδοση ή στα χέρια των ιδιωτών. Κατευθύνσεις και σχεδιασμοί του κεφαλαίου που περνάνε μέσα απ’ τα σχέδια της ΕΕ, της εκάστοτε Κυβέρνησης, της Περιφέρειας κοκ.

Το κεντρικό κράτος πετάει από πάνω του τις ευθύνες και μια σειρά αρμοδιότητες και απεμπολεί το ρόλο του σε μια σειρά κρίσιμους τομείς που είναι ευθύνη δική του, αυτό σημαίνει «αποκέντρωση του κράτους». Το αφήγημα της αποκέντρωσης όμως, και των δήθεν ισχυρών δήμων, δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Κάθε νέα αρμοδιότητα που φορτώθηκε στην ΤΔ, δεν κοστίζει πια στο κεντρικό κράτος και μεταφράζεται σε ένταση της τοπικής φορολογίας για τα λαϊκά στρώματα, δημόσιες δομές και υπηρεσίες που παραδίδονται λάφυρο στους ιδιώτες, υποδομές που δεν συντηρούνται και καταρρέουν.

Οι παροχές, οι προσλήψεις προσωπικού, οι υπηρεσίες, όλα σπρώχνονται στη λειτουργία με ανταπόδοση, αφού ο λαός είναι αυτός που βάζει συνεχώς το χέρι βαθιά στην τσέπη, τους πληρώνει, τους ξεχρεώνει, όπως έκανε με τις τράπεζες, όπως θα κάνουν οι αγρότες με τα πρόστιμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και πληρώνει ξανά και ξανά για να έχει τα στοιχειώδη.

Όμως μέσα σε αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και τον ασφυκτικό κλοιό σε σχέση με τη λειτουργία και τα οικονομικά των Δήμων:

Η Πάτρα είναι η πόλη με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στη χώρα!

Ο πατραϊκός λαός γνωρίζει, όπως και όλη η Ελλάδα, ότι η Πάτρα, έχει τo χαμηλότερο οικιακό συντελεστή πανελλαδικά, με 1€/τ.μ. το χρόνο για χώρους κύρια χρήσης και 0,73€/τ.μ για τους βοηθητικούς, και αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής της Δημοτικής Αρχής, αλλά και σκληρής δουλειάς αιρετών και εργαζομένων, με σεβασμό στα οικονομικά των λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας. Σήμερα διαμορφώνουμε ενιαίο συντελεστή 1€/τ.μ. το χρόνο για χώρους κύρια χρήσης σε όλη την έκταση του Δήμου Πατρέων.

Μερικά παραδείγματα συντελεστών άλλων Δήμων:

Θεσσαλονίκη 1,92€/τ.μ., Λάρισα 2,47€/τ.μ., Περιστέρι 2,01€/τ.μ., Αθήνα 1,40€/τ.μ., Ηράκλειο 1,50€/τ.μ. , Χανιά 1,97€/τ.μ. , Βόλος 2,14/τ.μ., Παλ. Φάληρο 1,54€/τ.μ. Πειραιάς 1,60€/τ.μ., Άλιμος 1,83€ /τ.μ. , Λαμία 2,20€/τ.μ. , Κόρινθος 2,30€/τ.μ. και για να μην αναφέρω όλους τους Δήμους , έχουν όλοι πάνω από 1€/τ.μ. συντελεστή και πολλοί πάνω από 2 ευρώ μέχρι 2,95€/τ.μ.

Το συντελεστή όμως αυτόν του 1 ευρώ /τ.μ. και του 0,73/τ.μ. για τους βοηθητικούς χώρους τον βρήκαμε το 2014;

Όχι! Τον δημιουργήσαμε για τον πατραϊκό λαό.

Τον παραλάβαμε στο 1,95€/τ.μ. και με τις μειώσεις που κάναμε τον φτάσαμε στο 1€/τ.μ. δηλαδή τον χαμηλότερων όλων. Οι πατρινοί πλήρωναν με 1,95€/τ.μ. όχι μόνο τους χώρους κύριας χρήσης του σπιτιού του, αλλά και τους βοηθητικούς χώρους όπως αποθήκες, γκαράζ, ημιυπαίθριους, υπόγεια, πυλωτές κ.λ.π. και τον συντελεστή αυτόν του 1,95€/τ.μ. που πλήρωνε και για τους βοηθητικούς αυτούς χώρους, τον έχουμε χρόνια τώρα στο 0,73€/τ.μ. με τις μειώσεις που έχουμε κάνει.

Επιπλέον, αυτά τα χρόνια απαλλάχθηκαν κατά 100% ή 50% από δημοτικά τέλη 12 κατηγορίες δημοτών, όπως άποροι, ΑΜΕΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Μονογονεϊκές Οικογένειες, άτομα που λαμβάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ ) κ.λ.π.

Και όχι μόνο συνεχίζουμε τις απαλλαγές αυτές αλλά και τις διευρύνουμε με 13η κατηγορία με πλήρη απαλλαγή τελών για τους πυρόπληκτους του Δήμου από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2025.

Με την ίδια πολιτική προσέγγιση αντιμετωπίζουμε και τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες στους επαγγελματικούς συντελεστές.

Παραλάβαμε επαγγελματικό συντελεστή 3,60€/τ.μ. και τον έχουμε μειώσει στο 2,50€/τ.μ. και 2,90€/τ.μ, ενώ δημιουργήσαμε μειωμένο συντελεστή 0,81/τ.μ. για βοηθητικούς χώρους των επαγγελματιών αυτών όπως αποθήκες, υπόγεια, πατάρια που πριν την Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης πλήρωναν οι καταστηματάρχες με τον ίδιο επαγγελματικό συντελεστή 3,60€/τ.μ. και τους βοηθητικούς αυτούς χώρους των καταστημάτων τους.

Μέχρι το 2014, δεν υπήρχε μέριμνα για συντελεστές τελών για Συλλόγους Κοινωφελείς –μη κερδοσκοπικούς για φιλανθρωπικούς σκοπούς όπως Μέριμνα, Κιβωτός της Αγάπης, Άσυλο Ανιάτων, Κωνσταντοπούλειο, Μαχητές, Σκαγιοπούλειο, Αγία Σκέπη κ.λ.π. αλλά και πολιτιστικούς και εκπολιτιστικούς Συλλόγους που πλήρωναν οι Σύλλογοι αυτοί με τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές με επαγγελματικό συντελεστή 3,60€/τ.μ. για επαγγελματική στέγη λες και είχαν επαγγελματική οικονομική δραστηριότητα και όχι κοινωφελή.

Τον συντελεστή αυτόν τον έχουμε πάει στο 0,81€/τ.μ. αναγνωρίζοντας την κοινωφελή δράση τους.

Όμως όλες αυτές οι μειώσεις και απαλλαγές έχουν κόστος, ιδιαίτερα στην κρίσιμη σύνδεση της λειτουργίας της καθαριότητας με τα έσοδα των ανταποδοτικών αυτών τελών.

Είναι όμως όλα αυτά; ΟΧΙ

Για να δούμε τι άλλο παραλάβαμε:

Παραλάβαμε μαζί και ένα βουνό από χρέη. Δάνεια που την 1-9-2014 ήταν 21.123.265€, και στις 31/12/2025 έφτασαν με την αποπληρωμή που κάναμε των 16.878640,50€ να υπολείπονται μόνο 4.244.624,50€ για να ξεχρεώσουμε το Δήμο.

Κληρονομήσαμε ανεξόφλητες δικαστικές αποφάσεις σε βάρος του Δήμου, χρέη προς εργαζομένους και προς τρίτους που ξεπερνούσαν τα 10 εκατομμύρια ευρώ και τα εξοφλήσαμε όλα. Για να μην γίνει αναφορά και στους λεηλατημένους και κατεστραμμένους χώρους της Δημοτικής Περιουσίας!

Είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους και ΔΕΥΑ που δεν χρωστούν. Όλα αυτά σε μια περίοδο «ισχνών αγελάδων», με μείωση των κρατικών χρηματοδοτήσεων που έφθασαν το 67% σε σύγκριση με το παρελθόν.

Αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε, ένα εχθρικό πολιτικό περιβάλλον, την σημερινή κυβέρνηση, αλλά και τις προηγούμενες, τα κόμματα του συστήματος, που με την πολιτική που εφαρμόζουν δεν στερούν από το Δήμο μόνο έσοδα, αλλά προκάλεσαν και τεράστιες αυξήσεις στον δημοτικό φωτισμό με διπλασιασμό του. Το ίδιο και στα καύσιμα, σε όλα τα εφόδια του Δήμου, με τον πληθωρισμό να τρώει όχι μόνο το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και του Δήμου.

Ο Δήμος, οι κοινωνικές του δομές, τα σχολεία μας, αντιμετωπίζονται από τους “παρόχους” ενέργειας ως ιδιώτες, ενώ αντιθέτως το κράτος εξασφαλίζει απαλλαγές για εφοπλιστές και βιομηχάνους! Η κυβέρνηση έφτασε μάλιστα στο σημείο να χρηματοδοτήσει τη ΔΕΗ, για τα χρέη των ΔΕΥΑ, οι “πάροχοι” θα λάβουν ζεστό χρήμα, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να έχαναν και απ’ την άλλη, με τα σχέδια ιδιωτικοποίησης των ΔΕΥΑ να είναι σε εξέλιξη, οι μελλοντικοί επενδυτές θα τις παραλάβουν χωρίς βάρη.

Σε όλα αυτά προστέθηκε το κατάπτυστο τέλος, ταφής, που στερεί από τον Δήμο πάνω από 2 εκατ. ευρώ και είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών για το 2026 όπως βλέπετε 1.310.000€ για τέλη ταφής στον ΣΥΔΙΣΑ, 1940.000€ υπέρ ΕΟΑΝ και 613.000€ για εισφορά στον ΣΥΔΙΣΑ.

Είναι επίσης ο υπερτριπλασιασμός στην τιμή της διαχείρισης των απορριμμάτων (από 4€/τόνο όταν ήταν στον Δήμο, τώρα στα 16€/τόνο που είμαστε στο ΣΥΔΙΣΑ). Κυβέρνηση και ΕΕ, παίζουν στις πλάτες του λαού και με τη διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, που χαρίζονται στους ιδιώτες, τους οποίους οι δήμοι χρυσοπληρώνουν με δεκάδες εκατομμύρια, και τώρα ετοιμάζονται και για τη δημιουργία μονάδων καρκινογόνας καύσης.

Τα παραπάνω ζητήματα δεν μπορεί κανείς να τα συζητήσει ξεκομμένα από τις οικονομικές, πολιτικές και πολεμικές εξελίξεις που είναι ραγδαίες όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο των πλανήτη.

Το πιο επικίνδυνο για το λαό μας, που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής του είναι η εμπλοκή της χώρας μας στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις συγκρούσεις που μεγαλώνουν καθημερινά, σε κάθε γωνιά της γης, και η προσαρμογή της οικονομίας σε αυτούς ακριβώς τους σχεδιασμούς. Η προσαρμογή κάθε πλευράς του αστικού κράτους στην υπηρεσία του πολέμου, στην εξυπηρέτηση διττού ρόλου σε καθετί που σχεδιάζεται, στην πολιτική προστασία, τις υποδομές, τις μεταφορές, στην παραγωγή, στην οικονομία που προσαρμόζεται. Κριτήριο τους αν εξυπηρετείται ο πόλεμος και η πολεμική προετοιμασία, με το λαό να κινδυνεύει να πληρώσει ακόμα και με την ίδια του τη ζωή, για τον ανταγωνισμό των μονοπωλίων και των καπιταλιστικών κρατών για τον έλεγχο των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς, τον έλεγχο στρατηγικής σημασίας περιοχών.

Η Κυβέρνηση φέρει τη μόνη και αποκλειστική ευθύνη.

Είναι υπόλογη για την κατάσταση που έχουν οδηγηθεί οι Δήμοι, που τους οδηγεί στην επιπλέον αφαίμαξη του ήδη λεηλατημένου εισοδήματος των Πατρινών.

Ψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026.

Είδατε να υπάρχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τους Δήμους;

Με στοιχεία της ΚΕΔΕ, ξανά 60% κάτω του 2009.

Όμως ο κρατικός προϋπολογισμός του 2025 είχε το Νοέμβρη 13,9 δις πρωτογενές πλεόνασμα.

Τι από αυτά πήγε στους Δήμους ή στο λαό; Τίποτα. Γνωρίζουμε που πάνε και τα αποκαλύπτουμε. Πηγαίνουν στην κερδοφορία μιας χούφτας ανθρώπων και στην υπηρεσία του πολέμου.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αγωνιζόμαστε μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου να κρατήσουμε όρθια την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού παράγοντας έργο με δικές μας δυνάμεις, όταν τόσοι Δήμοι εκχωρούν την καθαριότητα στους ιδιώτες! Αλλά και στον ηλεκτροφωτισμό συντελείται ένα μεγάλο έργο με τις νέες τεχνολογίες στους λαμπτήρες και την αντικατάσταση όλων των παλιών σε κοινόχρηστους χώρους και σχολεία, με έργα επέκτασης του δημοτικού Φωτισμού, ανανέωση του εορταστικού στολισμού από τους ίδιους τους εργαζόμενους, και ακόμα περισσότερα.

Πέραν αυτών μας δίνεται η δυνατότητα να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα και στον ηλεκτροφωτισμό, εφ’ όσον βέβαια καλύπτουμε από αυτά τα ανταποδοτικά έσοδα τη μισθοδοσία τους.

Είναι γνωστό σε όλους πως διεκδικούμε προσλήψεις στη καθαριότητα με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κάτι που δεν γίνεται αποδεκτό διαχρονικά από όλες τις Κυβερνήσεις.

Όμως μπροστά στην υποστελέχωση της καθαριότητας αναλαμβάνουμε το κόστος της μισθοδοσίας αυτής για να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό.

Πήραμε ήδη απόφαση για 62 προσλήψεις σε μόνιμες θέσεις στην καθαριότητα και 12 στον Ηλεκτροφωτισμό. Σύνολο 74 θέσεις.

Όπου μαζί με τα αιτήματά μας το 2024 και 2025 φτάνουν στις 119 θέσεις μονίμων με τη μισθοδοσία να καλύπτεται από τα ανταποδοτικά τέλη, ενώ συνεχίζουμε κάθε χρόνο να κάνουμε προσλήψεις και ΙΔΟΧ 8μηνα που στο 2023, 2024, 2025 είναι 154 άτομα, ενώ το 2025 κάναμε 74 μετατάξεις μονίμων εργαζομένων στην καθαριότητα από αποσπάσεις, φυσικά με κάλυψη μισθοδοσίας από τα ανταποδοτικά.

Για όλα αυτά και όσα ανέφερα απαιτούνται κόστη όμως, τα οποία τα βλέπετε στον προϋπολογισμό .

Βλέπετε στον προϋπολογισμό έτους 2026 των τελών ότι για να ισοσκελίσουμε τα ανταποδοτικά όχι μόνο χρησιμοποιούμε το χρηματικό υπόλοιπο που ουσιαστικά προορίζεται για έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες, αλλά και ποσά 1 εκατ. 375 χιλ. € της τάξης του 50% από ΤΑΠ, τέλος παρεπιδημούντων και τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κατηγορίας καταστημάτων το (5%).

Παρ’ όλα αυτά ο προϋπολογισμός δεν ισοσκελίζονταν με διαφορά εσόδων και δαπανών 3εκατ. 25χιλ. ευρώ και χρησιμοποιούμε τη δυνατότητα που μας δίνεται να λειτουργήσουμε και με απόκλιση μέχρι 10%, στην προκειμένη περίπτωση με 9,92%.

Όλα αυτά, για να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα δημοτικά τέλη στα χαμηλότερα επίπεδα για τον πατραϊκό λαό, και συνεχίζουμε μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Δήμου, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες.

Σήμερα στο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 210εκ ευρώ, εκ των οποίων τα 68εκ είναι τα προταθέντα για το 2026, ενώ μελέτες είναι σε εξέλιξη σε όλες τις αντιδημαρχίες για νέα έργα που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα.

Αυτό το έργο που είναι σε εξέλιξη, όσα πρόκειται να ξεκινήσουν, αλλά και όσα είναι ακόμα στο αρχικό στάδιο των μελετών είναι αποτέλεσμα της τεράστιας προσπάθειας που καταβάλλουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας, παρά την υποστελέχωση, για να αλλάξουν την πόλη μας και να συμβάλλουν στην αλλαγή της καθημερινότητας του πατραϊκού λαού.

Τα έργα που υλοποιούνται και σχεδιάζονται είναι πολιτική επιλογή αυτής της Δημοτικής αρχής με κριτήριο όλα όσα προαναφέραμε. Καλύπτουν το σύνολο των αναγκών που σήμερα υπάρχουν στην πόλη μας; Όχι!

Ειδικά σήμερα που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να απολαμβάνει το σύνολο του λαού μας καλύτερες παροχές και οι γειτονίες και τα χωριά του Δήμου μας να έχουν εξασφαλισμένη καλύτερη ποιότητα ζωής.

Γνωρίζουμε τις αιτίες και γι’ αυτό διεκδικούμε χρηματοδότηση και επιστροφή των παρακρατηθέντων από το κράτος από την κάθε αστική κυβέρνησή της ΝΔ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, των ποσών που έχει πληρώσει ο Πατραϊκός λαός στον κρατικό προϋπολογισμό για να έρθουν στο Δήμο Πατρέων και φυσικά κατάργηση των ανταποδοτικών τελών για το λαό και προσλήψεις με χρηματοδότηση και όχι από τα ανταποδοτικά τέλη.

Διεκδικούμε όλα όσα στερείται ο λαός μας όλα αυτά τα χρόνια, τα αναγκαία έργα υποδομής για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας, τα αναγκαία έργα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης, για να μην πνίγεται το χειμώνα και καίγεται το καλοκαίρι όπως κάθε χρόνο από το διαχρονικά αστικό αυτό κράτος.

Έτσι θα συνεχίσουμε, ενημερώνοντας τον πατραϊκό λαό, χωρίς ωραιοποιήσεις, γιατί συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση από την Κυβέρνηση και το κράτος η επίθεση ενάντια στο λαό μας και τις ανάγκες του και με μεγαλύτερη ένταση και οργάνωση πρέπει να είναι και η απάντηση του λαού απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις».