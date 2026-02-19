Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας - Οργή υγειονομικών στην επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη

Μεγάλη ένταση επικρατεί αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Υγειονομικοί και κόσμος που έχει συγκεντρωθεί στο σημείο, ήρθαν στα χέρια με δυνάμεις της Αστυνομίας.



Άτομα από την προσωπική του φρουρά τον απομάκρυναν από το πλήθος, ενώ ο υπουργός μπήκε στο νοσοκομείο από άλλη είσοδο.