Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας - Οργή υγειονομικών στην επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη

Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας - Οργή υγε...

Άτομα από την προσωπική του φρουρά τον απομάκρυναν από το πλήθος

Μεγάλη ένταση επικρατεί αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Υγειονομικοί και κόσμος που έχει συγκεντρωθεί στο σημείο, ήρθαν στα χέρια με δυνάμεις της Αστυνομίας.


Άτομα από την προσωπική του φρουρά τον απομάκρυναν από το πλήθος, ενώ ο υπουργός μπήκε στο νοσοκομείο από άλλη είσοδο.

