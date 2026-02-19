Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας - Οργή υγειονομικών στην επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη

Άτομα από την προσωπική του φρουρά τον απομάκρυναν από το πλήθος
Μεγάλη ένταση επικρατεί αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Υγειονομικοί και κόσμος που έχει συγκεντρωθεί στο σημείο, ήρθαν στα χέρια με δυνάμεις της Αστυνομίας.
Άτομα από την προσωπική του φρουρά τον απομάκρυναν από το πλήθος, ενώ ο υπουργός μπήκε στο νοσοκομείο από άλλη είσοδο.
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σε Αχαΐα και Ηλεία τα 5 από τα 11 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες
Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για ξυλοδαρμούς, τιμωρίες και απομόνωση σε ανήλικα
Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr