Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σε Αχαΐα και Ηλεία τα 5 από τα 11 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες

ΕΕΕΔΕΕ: Στις 479.821 οι θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς
Σε 479.821 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο 2024 και έως τις 15 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ) και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Επίσης, έχουν καταγραφεί 2.105 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.610 εκτροφές σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με την ΕΕΕΔΕΕ την περίοδο αναφοράς 9 Φεβρουαρίου - 15 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν 11 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
Πρόκειται για τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (2), Αχαΐας (1), Ηλείας (3), Καβάλας (1), Ξάνθης (2), Ροδόπης (1), και Σερρών (1).
Στη φυλακή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα: Τα κρίσιμα ερωτήματα για τη διαρροή προπανίου και η απολογία
Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr