Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κιβωτός του Κόσμου: Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών για τον πατέρα Αντώνιο - Εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα

Κιβωτός του Κόσμου: Ποινή φυλάκισης 9,5 ...

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι σχεδόν διπλάσια από ό,τι πρωτόδικα (εκτιτέα τα οκτώ έτη)

Σε ποινή φυλάκισης εννέα ετών και έξι μηνών (εκτιτέα τα 8 χρόνια) καταδικάστηκε κατά συγχώνευση ο πατέρας Αντώνιος για τα πλημμελήματα που αφορούν στην υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων που ήταν τρόφιμοι στην Κιβωτό του Κόσμου.

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι σχεδόν διπλάσια από ό,τι πρωτόδικα (εκτιτέα τα οκτώ έτη), ωστόσο μπορεί να την εξαγοράσει προς 10 ευρώ ανά ημέρα, κάτι που σημαίνει ότι για να αφεθεί ελεύθερος θα πρέπει να καταβάλει περισσότερα από 60.000 ευρώ συν 1.200 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Ειδήσεις Τώρα

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σε Αχαΐα και Ηλεία τα 5 από τα 11 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες

Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας - Οργή υγειονομικών στην επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη

Κορυδαλλός: Ζημιές σε 6 αυτοκίνητα απο χειροβομβίδα- Έσπασαν τα τζάμια διαμερίσματος από το ωστικό κύμα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κιβωτός Του Κόσμου Πατήρ Αντώνιος
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03b9\u03b2\u03c9\u03c4\u03cc\u03c2 \u03a4\u03bf\u03c5 \u039a\u03cc\u03c3\u03bc\u03bf\u03c5","\u03a0\u03b1\u03c4\u03ae\u03c1 \u0391\u03bd\u03c4\u03ce\u03bd\u03b9\u03bf\u03c2"]
821662
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις