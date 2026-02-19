Κιβωτός του Κόσμου: Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών για τον πατέρα Αντώνιο - Εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα

Σε ποινή φυλάκισης εννέα ετών και έξι μηνών (εκτιτέα τα 8 χρόνια) καταδικάστηκε κατά συγχώνευση ο πατέρας Αντώνιος για τα πλημμελήματα που αφορούν στην υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων που ήταν τρόφιμοι στην Κιβωτό του Κόσμου.

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι σχεδόν διπλάσια από ό,τι πρωτόδικα (εκτιτέα τα οκτώ έτη), ωστόσο μπορεί να την εξαγοράσει προς 10 ευρώ ανά ημέρα, κάτι που σημαίνει ότι για να αφεθεί ελεύθερος θα πρέπει να καταβάλει περισσότερα από 60.000 ευρώ συν 1.200 ευρώ για δικαστικά έξοδα.