Πάτρα: Στα ύψη οι τιμές για το Σαρακοστιανό τραπέζι- Αύξηση σχεδόν σε όλα τα θαλασσινά

Αυξημένες σε σχέση με πέρυσι θα είναι φέτος οι τιμές στα Σαρακοστιανά, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του ιχθυοπωλείου «Ψαραδάκι» στην Πάτρα, Νίκο Ορφανίδη.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr, «τα όστρακα θα έχουν αύξηση περίπου 3-4 ευρώ και θα διαμορφωθούν στα 35 ευρώ το κιλό», ενώ «οι γαρίδες και οι γάμπαρες παρουσιάζουν αύξηση περίπου 4 ευρώ, λόγω του καιρού και της μειωμένης παραγωγής, φτάνοντας τα 14 ευρώ το κιλό».

Ο κ. Ορφανίδης επισημαίνει ότι «χταπόδια και σουπιές παραμένουν στις ίδιες τιμές με πέρυσι, στα 20 και 15 ευρώ το κιλό αντίστοιχα», όπως και «τα μύδια, που διατηρούνται στα 10 ευρώ το κιλό». Όπως τονίζει, «οι γαρίδες, οι γάμπαρες, τα μύδια και οι σουπιές είναι σταθερά στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών για το Σαρακοστιανό τραπέζι».

Παράλληλα, αναφέρει ότι «παλαιότερα διανυκτερεύαμε την Καθαρά Δευτέρα, όμως αυτό πλέον δεν βγαίνει», διευκρινίζοντας πως «την Καθαρά Δευτέρα θα ανοίξουμε από τις 5 το πρωί για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο».

Κλείνοντας, σημειώνει ότι «δεν υπάρχει κάποιο προϊόν που να βγαίνει αποκλειστικά την Καθαρά Δευτέρα, καθώς όλα τα Σαρακοστιανά είναι ήδη διαθέσιμα», εκτιμώντας ότι η κίνηση θα κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες πριν από την αργία.











